Chefe olímpico apoia participação trans, mas não russo – CMIO Esportes

Thomas Bach disse que as pessoas devem ter acesso ao esporte ‘sem discriminação’

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, deu sua opinião sobre a participação de trans nos esportes durante uma entrevista na qual ele também foi questionado sobre as proibições impostas à Rússia.

Falando ao jornal espanhol Marca, Bach foi convidado a explicar sua posição sobre atletas transgêneros que participam do esporte, que foi descrito como uma “grande questão atual”.

“Nossos princípios são que todos tenham acesso ao esporte sem discriminação. Quando falamos em concorrência, a missão dos responsáveis ​​é torná-la justa”, disse. disse Bach.

“Nossa recomendação a todas as federações internacionais é que sigam dois processos: que conversem com todos os envolvidos com mulheres, transexuais, especialistas em direitos humanos, cientistas, médicos e, com base na ciência, decidam onde termina o jogo limpo e onde começa.”

O COI divulgou novas estruturas em novembro e disse que não deve haver presunção de que as mulheres trans tenham vantagens sobre as rivais femininas, ao mesmo tempo em que não sugere que elas suprimam os níveis de testosterona.













O COI, no entanto, deixou a decisão final sobre a participação trans com federações esportivas individuais, levando a FINA a banir mulheres trans de eventos femininos e a UCI para decidir que o nível permitido será de 2,5 nanomoles por litro para um 24 -período de meses.

A Marca mencionou a Bach que o COI enfrenta um grande desafio ao decidir se permitirá que atletas russos compitam contra ucranianos novamente, depois de recomendar a proibição de atletas e equipes russas de competições globais quando Moscou iniciou sua operação militar no final de fevereiro.

Bach disse que os rumores sobre o retorno da Rússia ao redil internacional foram “especulação neste momento”.

“Temos muita clareza de que não é o momento de permitir essas recomendações, mas nossa missão também é pensar no longo prazo. E nossa missão é unir todos os atletas do mundo em uma competição pacífica, mesmo que seus países estejam em guerra. Ou em outras situações”, disse Bach.

“Temos israelenses e palestinos competindo entre si, armênios e azerbaijanos, atletas do Iêmen e da Arábia Saudita. Da Líbia e da França…

“Se você tiver uma competição apenas de países com ideias semelhantes, pode ser um grande evento esportivo, mas não é um símbolo de paz. No entanto, este não é o momento, como eu disse, para tomar tais decisões.”

Questionado sobre o que pode acontecer com esportes cujas federações são lideradas por russos ou bielorrussos, como o boxe, Bach disse que o boxe “não tem nada a ver com nacionalidade”.

“É preciso separar [them]. O que pode acontecer com a IBA (International Boxing Association) não deve estar ligado à nacionalidade do chefe desta federação [Umar Kremlev].

“Os problemas já vinham de antes”, Bach disse, em referência ao boxe sendo supervisionado pelo COI nas Olimpíadas de Tóquio 2020, e não sendo incluído no programa Los Angeles 2028, enquanto aguarda o Kremlev e o IBA para fazer reformas.













“São outra série de coisas como corrupção, exigências de boa governança, [and] problemas financeiros devido à pouca autonomia que pode ter dependendo de um único patrocinador (Gazprom) da Federação Russa”, acrescentou Bach.

A Marca trouxe à tona o caso da prodígio da patinação artística russa de 15 anos, Kamila Valieva, cujo teste positivo em 25 de dezembro para uma substância proibida usada para tratar a angina surgiu nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, depois que ela ajudou o Comitê Olímpico Russo. ROC) vencer o evento de equipe.

O jornal perguntou a Bach se ele entendia a posição da Agência Antidoping Russa (RUSADA), que na semana passada anunciou que manterá os detalhes de sua investigação sobre o teste reprovado em sigilo, citando o status de Valieva como pessoa protegida devido à sua idade. .

“Mostramos claramente nossa posição já em Pequim, apelando para o CAS (Tribunal Arbitral do Esporte) junto com a Agência Mundial Antidoping (WADA) após a decisão da RUSADA ser conhecida”, disse. disse Bach.

“Perdemos e agora o processo segue as regras de confidencialidade da WADA. Embora a posição da RUSADA seja permanecer em silêncio até que haja um veredicto final, a WADA e o COI podem recorrer do resultado.

“Esse seria o lado legal. Mas em termos de transparência, nos juntamos à WADA pedindo à RUSADA que torne os dados públicos para dar a todos mais credibilidade neste procedimento”, concluiu Bach.