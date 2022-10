Estrela do futebol é esfaqueada em tumulto mortal em supermercado – CMIO Esportes

O jogador de futebol espanhol Pablo Mari está se recuperando no hospital depois de ser esfaqueado em um ataque em Milão que custou a vida de uma pessoa. Um homem de 46 anos que sofria de problemas de saúde mental foi preso após o incidente.

Mari, que é zagueiro do Arsenal, time da Premier League inglesa, mas atualmente está emprestado ao Monza na Série A italiana, estava entre as seis pessoas que foram atacadas em um shopping center na área de Assago, em Milão, na noite de quinta-feira.

Um trabalhador de supermercado do sexo masculino foi morto na onda de esfaqueamento, de acordo com a Sky Italy. Outras duas pessoas estariam em estado grave, embora Mari, de 29 anos, não esteja entre elas.

O clube matriz de Mari, o Arsenal, divulgou um comunicado dizendo que foi “chocado ao ouvir as terríveis notícias sobre o esfaqueamento na Itália.”

“Entramos em contato com o agente de Pablo, que nos disse que ele está no hospital e não está gravemente ferido” a declaração acrescentou.

A esposa de Mari, Veronica, e o filho de quatro anos estariam com ele no momento do incidente, mas não foram feridos.

De acordo com o presidente-executivo do Monza, onde Mari passa esta temporada por empréstimo, Mari foi “salvou” por causa de sua altura de 6 pés 4in, mas ainda foi socado no rosto antes de ser esfaqueado nas costas.

“Pablo Mari teve um ferimento bastante profundo nas costas, que felizmente não tocou órgãos vitais como os pulmões ou outros”, disse. Adriano Galliani foi citado pela Sky.

Galliani acrescentou que Mari permaneceu no hospital Niguarda, mas “devem se recuperar rapidamente”, e esperava voltar aos treinos o mais cedo possível.

No entanto, espera-se que Mari faça uma cirurgia para reduzir os danos musculares nas costas, com seu tempo de recuperação não claro imediatamente.

O agressor supostamente pegou uma faca de uma vitrine em um supermercado Carrefour antes de embarcar em sua fúria esfaqueadora.

As vítimas tinham entre 28 e 81 anos, e o trabalhador de supermercado que foi morto tinha 30 anos. A polícia descartou o terrorismo como motivo do ataque.

Mari se juntou ao Arsenal em um contrato permanente do clube brasileiro Flamengo em 2020.

Ele lutou para comandar um lugar regular nos Gunners e foi emprestado ao Monza – que é o novo projeto de futebol do ex-líder italiano Silvio Berlusconi – antes da temporada 2022/23.

Mari fez oito jogos até agora pelo clube do norte da Itália.