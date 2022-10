Agente é acusado após suposta chantagem do ex-diretor russo do Chelsea — CMIO Esportes

O proeminente agente de futebol Saif Rubie foi acusado de fazer uma comunicação maliciosa depois que a polícia britânica analisou as alegações de que a ex-diretora do Chelsea, Marina Granovskaia, foi vítima de um plano de chantagem.

O Daily Mail informou que Rubie foi preso em 19 de setembro, mas acusado de um crime menor depois que a polícia iniciou uma investigação.

A investigação se concentrou em um e-mail direcionado a Granovskaia, que acredita-se ter recebido um pedido de pagamento de £ 300.000 (US$ 347.000) por uma transferência envolvendo o Chelsea.

A polícia confirmou que oficiais da Equipe de Crime de Ordem Pública MO6 do Met estavam investigando o assunto e revelou na quinta-feira que Rubie havia sido acusado de comunicações maliciosas.













“Saif Al Rubie, 44, de Stevenage Road, Hammersmith foi acusado de comunicações maliciosas”, uma declaração lida.

“Ele foi liberado para comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster na quarta-feira, 23 de novembro.”

Granovskaia deixou Stamford Bridge um mês depois que o ex-proprietário Roman Abramovich vendeu o Chelsea para um consórcio liderado por Todd Boehly por £ 4,5 bilhões (US$ 5,2 bilhões) em maio.

O russo-canadense seguiu o presidente Bruce Buck pela porta de saída, mas era um dos pilares da hierarquia do Chelsea desde que ingressou no conselho do clube em 2013.

Granovskaia, de 47 anos, construiu a reputação de ser um dos negociadores mais astutos do futebol, ganhando o prestigioso prêmio de “Melhor Diretor de Clube” no Golden Boy do jornal italiano Tuttosport no ano passado.