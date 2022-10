Chefe antidoping russo responde à pressão externa no caso Valieva — CMIO Esportes

Autoridades russas enfrentaram pedidos para divulgar informações sobre a patinadora artística

A presidente da Agência Antidoping Russa (RUSADA), Veronika Loginova, reiterou que a organização não tem obrigação de divulgar os detalhes da investigação sobre a patinadora Kamila Valieva.

A RUSADA recebeu nos últimos dias pedidos da Agência Mundial Antidoping (WADA) e do chefe do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, para divulgar publicamente informações sobre o caso de Valieva.

A patinadora artística, então com 15 anos, estava no centro de um escândalo nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro, quando se descobriu que ela havia testado positivo para a droga banida trimetazidina, com base em uma amostra coletada cerca de seis semanas antes dos Jogos.

A RUSADA foi encarregada de investigar as circunstâncias do teste positivo, e Lonova disse no mês passado que o caso passaria para uma audiência do comitê disciplinar antidoping (DAC), que provavelmente será realizada em outubro.













A organização enfatizou na semana passada, no entanto, que pretendia manter os detalhes do caso em sigilo, citando o status de Valieva como “pessoa protegida” devido a sua idade.

Após pressão externa, o Loginova dobrou essa posição em um comunicado de imprensa na quinta-feira.

“O processo de processamento dos resultados neste caso, bem como em todos os casos que estão sob a jurisdição da RUSADA, é realizado em estrita conformidade com as normas antidoping russas e internacionais. Não houve violação dos procedimentos estabelecidos”, leia um comunicado compartilhado pela RIA Novosti.

“Devido à disseminação de informações falsas na imprensa e um grande número de solicitações da mídia para comentários, em 21 de outubro, a RUSADA emitiu uma declaração oficial de que não pretendia dar detalhes sobre este caso e responder perguntas sobre a audiência.

“De acordo com as normas, o processo deveria ser confidencial desde o início. A decisão de divulgar publicamente os dados sobre o caso após a decisão final é da RUSADA”, acrescentou Logonova.

O presidente da WADA, Witold Banka, emitiu um aviso de mídia social na quinta-feira, afirmando que a organização assumiria o caso de Valieva no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça. “a menos que o assunto seja resolvido prontamente.”













Valieva já havia ajudado o Comitê Olímpico Russo (ROC) a ganhar o ouro no evento da equipe de patinação artística em Pequim antes de seu teste positivo ser relatado. Ela foi liberada por um painel de emergência do CAS para competir no evento individual, mas terminou em quarto decepcionante, apesar de ser a forte favorita ao ouro.

A equipe de Valieva, que inclui o bem-sucedido técnico Eteri Tutberidze, negou qualquer irregularidade. Foi sugerido na audiência do CAS em fevereiro que a amostra positiva – que foi coletada no campeonato russo no final de dezembro – pode ter vindo de contaminação com medicamentos para o coração que seu avô estava tomando.

Autoridades russas também afirmaram que Valieva passou em vários outros testes de doping, enquanto perguntas foram feitas sobre o tempo que levou o laboratório credenciado pela WADA em Estocolmo para relatar sua amostra positiva.

Valieva e seus compatriotas estão atualmente banidos de torneios organizados pela União Internacional de Patinação (ISU) por causa do conflito na Ucrânia, embora estejam competindo em uma série de competições alternativas de Grand Prix em sua terra natal.

Valieva venceu a primeira delas em Moscou no último final de semana, e suas novas rotinas incluem fortes referências ao escândalo que ofuscou sua participação nas Olimpíadas de Pequim.