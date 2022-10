Rússia terá novos adversários para amistosos de futebol – mídia — CMIO Esportes

A seleção masculina russa enfrentará Uzbequistão e Tadjiquistão em novembro, segundo relatos

A seleção masculina russa de futebol disputará amistosos no Uzbequistão e no Tadjiquistão no próximo mês, segundo relatos. Foi afirmado anteriormente que a Rússia enfrentaria o Irã e a Bósnia e Herzegovina no próximo mês, embora esses planos agora pareçam incertos.

A Match TV informou na quinta-feira que a Rússia viajará para enfrentar o Tajiquistão, provavelmente em 17 de novembro, seguido de uma viagem ao Uzbequistão três dias depois. A notícia não foi confirmada pela União Russa de Futebol (RFU), embora as autoridades do futebol tadjique tenham dito que as discussões sobre uma partida estavam em andamento.

Foi indicado no mês passado que a Rússia estava planejando amistosos contra Irã e Bósnia e Herzegovina, ambos programados para novembro.

No entanto, nenhuma data ou local foi confirmado para a partida contra o Irã, que inicia sua campanha na Copa do Mundo de 2022 contra a Inglaterra, no Catar, no dia 21 de novembro. Os iranianos também têm um amistoso marcado contra a Nicarágua no dia 10 de novembro.













Autoridades de futebol da Bósnia e Herzegovina confirmaram em setembro que chegaram a um acordo “em princípio” para jogar contra a Rússia na Gazprom Arena em São Petersburgo em 19 de novembro.

Desde então, os proeminentes jogadores bósnios Edin Dzeko e Miralem Pjanic criticaram os planos para a partida, bem como membros do conselho da associação de futebol da Bósnia.

A FA da Bósnia disse que tomará uma decisão final sobre a realização da partida em uma reunião planejada para o final de outubro.

Em uma viagem a Moscou em setembro, o líder político sérvio-bósnio Milorad Dodik expressou sua esperança de que o jogo acontecesse – sentimentos que foram ecoados pelo presidente russo, Vladimir Putin.

Os dirigentes do futebol bósnio enfrentaram pressão externa da Associação Ucraniana de Futebol (UAF) para cancelar a partida, mesmo que como um amistoso internacional seria realizado fora dos auspícios da UEFA e da FIFA.

As equipes russas continuam banidas de todas as competições oficiais da FIFA e da UEFA por causa do conflito na Ucrânia.

Essa decisão impediu que a seleção masculina tentasse se classificar para a Copa do Mundo de 2022 e também os excluirá da classificação para o Campeonato Europeu de 2024 na Alemanha.

A equipe de Valeri Karpin jogou sua primeira partida desde novembro passado, quando enfrentou o Quirguistão em Bishkek no mês passado, vencendo por 2 a 1.