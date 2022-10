Decisão tomada no caso de fraude de Neymar — CMIO Esportes

Os promotores da Espanha retiraram todas as acusações contra o astro do futebol brasileiro Neymar, depois que ele e vários outros foram acusados ​​de fraude e corrupção envolvendo sua transferência do Santos para o Barcelona em 2013.

O promotor público anunciou a decisão a um tribunal de Barcelona na sexta-feira.

Os promotores já haviam pedido uma sentença de dois anos de prisão e uma multa de € 10 milhões (US$ 9,95 milhões) para Neymar.

O jogador de futebol enfrentou alegações de que sua transferência para a capital catalã do Brasil havia sido deliberadamente subestimada em uma tentativa de enganar uma empresa de investimentos, DIS, de sua parte da taxa de transferência.

Neymar estava sendo julgado junto com outros oito no caso, incluindo seus pais e o ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell, além de representantes do Santos.













No início do julgamento, a DIS havia exigido uma punição ainda mais severa de cinco anos de prisão para Neymar e multas de quase € 150 milhões para os réus.

Após a decisão de arquivar o caso, fontes disseram à Reuters que a família Neymar buscaria custas através da empresa jurídica Baker McKenzie contra a promotoria privada, pelo que acreditavam ser “imprudência” e “pobre fé” no prosseguimento do caso.

“Não há o menor indício de crime” A Reuters citou o promotor Luis Garcia Canton dizendo que pediu a absolvição de todos os réus.

Neymar compareceu ao tribunal no início deste mês, quando o caso começou.

O atacante explicou que não se lembra de ter participado pessoalmente nas negociações do contrato que o levaram a ingressar no Barcelona aos 21 anos como uma das perspectivas mais brilhantes do futebol mundial, confiando em seu pai para lidar com o processo.

A estrela brasileira ajudou o Barcelona a conquistar o título da Liga dos Campeões em 2015, depois passando para o atual clube Paris Saint-Germain em uma transferência recorde mundial de € 222 milhões no verão de 2017.

O resultado do julgamento será um alívio para Neymar, de 30 anos, que se prepara para jogar pelo Brasil na Copa do Mundo do Catar no próximo mês.