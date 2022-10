Red Bull aprende punição após violação do orçamento da F1 — CMIO Esportes

A equipe de Fórmula 1 Red Bull foi multada em US$ 7 milhões depois de quebrar um limite de orçamento, embora a punição signifique que o piloto Max Verstappen não será destituído do título mundial que conquistou na temporada passada.

O órgão regulador do automobilismo, a FIA, confirmou a punição em um comunicado na sexta-feira, depois que a Red Bull gastou cerca de US$ 2 milhões a mais durante a temporada de 2021.

A FIA disse que a Red Bull agiu “cooperativamente durante todo o processo de revisão”, e que havia “nenhuma acusação ou evidência que [the team] procurou, a qualquer momento, agir de má-fé, desonestamente ou de maneira fraudulenta, nem ocultou intencionalmente qualquer informação da Administração do Limite de Custos.”













O anúncio disse que um “Acordo de Violação Aceito” foi alcançado entre os lados, o que reduzirá o tempo de testes aerodinâmicos da Red Bull em 10% no próximo ano.

O gasto excessivo de custos foi colocado em 1,6% além do limite de US$ 145 milhões, o que significa que foi oficialmente considerado um “pequena violação”.

Como parte da decisão, a Red Bull desistiu de qualquer direito de apelar da decisão.

Talvez o mais importante, a sanção significa que a equipe Red Bull – que é sediada no Reino Unido e liderada por Christian Horner – não enfrentará a perspectiva de uma dedução de pontos na última temporada.

O holandês Verstappen conquistou o título de F1 de 2021 em dezembro passado, ultrapassando o atual campeão Lewis Hamilton na última volta de uma extraordinária corrida final da temporada em Abu Dhabi.

A vitória veio em circunstâncias contenciosas após o debate em torno do uso do carro de segurança nos estágios finais do Grande Prêmio.













A vitória da Red Bull no campeonato de pilotos – que foi a primeira em oito anos – enfureceu a Mercedes e o heptacampeão mundial Hamilton, embora tenham superado seus rivais pelo título de construtores.

No início deste mês, a notícia de uma violação do limite de preço da Red Bull levou a pedidos de alguns competidores da F1 por uma punição severa, e outros no paddock podem sentir que a equipe foi deixada de lado.

O piloto da Red Bull, Verstappen, de 25 anos, já encerrou o campeonato de pilotos nesta temporada depois de vencer no Grande Prêmio do Japão no início deste mês, enquanto o companheiro de equipe Sergio Perez está em terceiro na classificação geral, apenas dois pontos atrás de Charles Leclerc, da Ferrari.

Há três corridas restantes da temporada 2022, começando no México neste fim de semana.