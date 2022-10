Makhachev recebe as boas-vindas de herói no Daguestão após a conquista do título do UFC (VÍDEO) — CMIO Esportes

O pupilo de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, chegou em casa para uma recepção de herói no Daguestão na quarta-feira, depois de vencer o cinturão dos leves no UFC 280.

Makhachev selou a vitória ao finalizar Charles Oliveira no segundo round da luta principal em Abu Dhabi, com Nurmagomedov em seu canto.

Como mostrado em um clipe postado no Instagram, ele foi recebido por uma multidão de admiradores ao chegar em casa dos Emirados Árabes Unidos.

Com o cinturão de ouro do campeão do UFC a tiracolo, Makhachev dirigiu-se às massas dizendo primeiro “Salam Alaikum, pessoal”, que significa “Que a paz esteja com você” aos muçulmanos.

“Gostaria de agradecer a todos que vieram aqui me cumprimentar e me apoiar. Mais tarde, vamos comer juntos. Lá, podemos conversar e tirar fotos”, ele jurou.

O CEO da empresa de promoção Eagle FC de Nurmagomedov, Rizvan Magomedov, também agradeceu à multidão por vir conhecê-los e sugeriu um encontro e cumprimento dizendo: “Agora vamos dirigir para o restaurante.”

A multidão então parabenizou o último campeão do centro de luta livre do Daguestão, uma república russa no norte do Cáucaso da Europa Oriental, enquanto Makachev os aplaudia em troca.

A mídia social responde ao clipe chamado Makhachev a “cara humilde” e um “verdadeiro campeão”. Em fevereiro do ano que vem, ele tentará repetir seu retorno triunfante ao retornar do UFC 284 em 12 de fevereiro em Perth.

Na Austrália, Makhachev defenderá seu novo cinturão pela primeira vez e tentará evitar que o peso-pena Alexander Volkanovski se torne o quinto campeão peso dois da história do UFC.

Volkanovski foi convidado para o octógono após a vitória de Makhachev sobre Oliveira e apertou a mão do russo, já que os dois manifestaram interesse em fazer a luta acontecer.













“Tenho um novo alvo. Eu tenho que ser o número um pound-for-pound, é por isso que tenho que ir para a Austrália e vencer esse cara”, disse. Makhachev disse após o evento.

Outro confronto interessante para o card australiano divulgado nos últimos dias tem Aljamain Sterling defendendo sua coroa peso galo contra outro ex-governante de duas divisões em Henry Cejudo.

“Aljamain Sterling contra Henry Cejudo em Perth, é o que estou ouvindo” disse o repórter Ariel Helwani no MMA Hour desta semana.

“Posso te dizer, é isso que eles querem. Henry é real, Henry é sério”, acrescentou Helwani.