Técnico russo cita ‘bandeiras vermelhas’ após se separar de estrela britânica – CMIO Esportes

O técnico de tênis russo Dmitry Tursunov discutiu as razões de sua separação com a número um feminina britânica Emma Raducanu, explicando que havia “bandeiras vermelhas” o que levou o par a terminar sua cooperação.

A ex-campeã do US Open Raducanu está em busca de seu quinto treinador em menos de 18 meses depois que foi confirmado no início de outubro que Tursunov optou por não continuar trabalhando com ela.

A dupla inicialmente se uniu durante o verão para o que foi descrito como um período de teste antes da defesa do título de Raducanu em Nova York.

O jogador de 19 anos acabou sendo eliminado na primeira rodada em Flushing Meadows, mas estaria interessado em ficar com Tursunov.













O russo, que desde então se juntou à suíça número 13 do mundo, Belinda Bencic, explicou o raciocínio por trás de sua decisão em entrevista ao Tennis Majors.

“Eu estava me afastando de Emma, ​​independentemente de haver outra [player] disponível ou não”, disse o homem de 39 anos.

“Nós não concordamos com os termos e havia algumas bandeiras vermelhas que simplesmente não podiam ser ignoradas. Então é por isso que é um pouco frustrante ler coisas assim… Eu não estava pulando de um jogador para outro, eu não faria isso.”

Tursunov, nascido em Moscou, que chegou ao número 20 do mundo como jogador, elogiou o talento de Raducanu, mas indicou que a falta de certeza em torno do “projeto” o levou a se afastar.

“Ela é extremamente talentosa, muito atlética e muito coordenada, de modo que consegue se safar de algumas coisas que outros jogadores não conseguem”, disse. disse o russo.

“Os ingredientes são muito bons, mas você ainda pode estragar tudo. Então eu senti que seria um projeto interessante, mas um projeto de muito longo prazo e, como treinador, você quer acreditar que estará trabalhando por esse período…

“Eu poderia ter ficado, eu poderia ter concordado com tudo o que a equipe dela propôs. Mas, no fundo, eu sentia que não era a coisa certa a fazer.

“Por mais difícil que tenha sido a decisão de me afastar, porque eu nunca me afastei de um jogador, senti que essa foi a decisão certa.

“Emocionalmente, eu queria ficar, mas logicamente, senti que precisava sair. Senti que haveria problemas mais tarde e queria evitá-los para minha própria paz de espírito.”













Raducanu surpreendeu o mundo do tênis quando saiu da qualificação para conquistar o título no Aberto dos EUA em 2021 – tornando-se a primeira mulher campeã de Grand Slam da Grã-Bretanha em 44 anos.

Isso impulsionou Raducanu a novos níveis de fama, pois ela conseguiu uma infinidade de acordos lucrativos de patrocínio.

Desde então, no entanto, a adolescente tem lutado com a forma e lesão, caindo no ranking para seu atual número 76 do mundo.

Sua mudança para Tursunov desencadeou um debate em sua terra natal, onde alguns políticos afirmaram que seria usado como “Golpe de relações públicas para o Kremlin” em meio ao conflito na Ucrânia.

Apesar de sua saída antecipada no Aberto dos EUA desta vez, Raducanu disse que ficaria satisfeita em começar com uma ficha limpa e tentar voltar a subir no ranking.

A estrela canadense – cujo pai é romeno e cuja mãe é chinesa – venceu oito de suas 15 partidas sob a tutela de Tursunov e chegou às semifinais do Aberto da Coreia em Seul no mês passado.

Tursunov já trabalhou com a estrela do top 10 bielorrussa Aryna Sabalenka e a ex-número dois do mundo da Estônia Anett Kontaveit.

Atualmente, ele está treinando a campeã olímpica de Tóquio 2020, Bencic, enquanto ela se prepara para competir por seu país na Billie Jean King Cup.