Gigantes espanhóis sofrem novo constrangimento europeu — CMIO Esportes

O técnico do Barcelona, ​​Xavi Hernandez, se resignou ao fato de que sua equipe não está no mesmo nível de pesos pesados ​​continentais como o Bayern de Munique, depois que os bávaros os venceram por 3 a 0 em Camp Nou pela Liga dos Campeões.

Os catalães já sabiam seu destino antes do pontapé inicial na noite de quarta-feira, com a vitória de 4 x 0 da Inter de Milão sobre o Viktoria Plzen em outro lugar do Grupo C, o que significa que o Barcelona não teria chance de chegar às oitavas de final e seria condenado à segunda divisão da UEFA Europa League para uma segunda temporada consecutiva.

Contra os campeões alemães, o Barça jogava pelo orgulho, mas foi superado por um time do Bayern que os venceu seis vezes nos últimos anos.

“Hoje não atingimos o nível deles, eles foram melhores”, Xavi confessou.

“Em Munique fomos nós, mas hoje eles foram melhores, mais intensos. A eliminação nos afetou psicologicamente. Amanhã treinamos e pensamos na La Liga.













“As expectativas eram altas, tivemos um grupo difícil. Tudo o que era possível aconteceu conosco. Tem sido muito cruel. Não competimos bem hoje.”

“Entendo que de fora se fala em fracasso, mas por dentro fazemos análises diferentes” Xavi admitiu.

“A primeira coisa são nossos erros, que não estivemos no nível devido à eficácia ou aos erros. A forma como saímos da competição, esperando um jogo terminar, também é cruel. Se analisarmos os outros jogos, acho que merecíamos mais.”

A última vitória do Barça contra os gigantes da Bundesliga foi uma vitória por 3 a 0 em 2015, que os ajudou a avançar para a final daquele ano, quando eles levantaram o troféu pela última vez.

Mas enquanto rivais como o Real Madrid venceram a Liga dos Campeões quatro vezes desde então, e o Bayern uma vez em 2020, quando derrotou o Barça por 8 a 2 nas quartas de final, essa derrota mais recente foi outro alerta para o Barça.

Apesar de ativar uma série de ‘alavancas econômicas’ e gastar mais de € 150 milhões ($ 151 milhões) em novos jogadores no verão passado, eles claramente ainda estão longe do retorno à elite europeia.

Foi uma noite ruim para a Espanha no continente em geral, já que o Atlético de Madrid se juntou ao Barça e ao Sevilla por não conseguir avançar do grupo.

O Atlético, que foi finalista de 2014 e 2016, vai olhar para a Liga Europa após um dramático empate por 2 a 2 contra o Bayer Leverkusen, em Madri.

Os anfitriões perderam um pênalti aos 99 minutos e acertaram um rebote no travessão, antes de outro chute ser acidentalmente defendido pelos calcanhares do cobrador Yannick Carrasco.

Com o Atleti no terceiro lugar do grupo com cinco pontos e o Leverkusen em quarto com quatro, nada é certo para os homens de Diego Simeone, que ainda têm trabalho a fazer contra o Porto na próxima semana, enquanto o Leverkusen enfrenta o Club Brugge.

Na Bélgica, o Brugge, líder do Grupo B, que tem sido a maior surpresa da competição, perdeu por 4-0 em casa com o Porto.

Em Londres, o Tottenham Hotspur continua a liderar o Grupo D depois de empatar 1-1 com o Sporting de Lisboa e melhorar a sua contagem para oito pontos.

O clube português está em segundo lugar com sete pontos, mas com o Eintracht Frankfurt, vencedor da Liga Europa, em terceiro lugar com sete pontos e o quarto lugar Marselha com seis, ainda há tudo para jogar.

O Grupo A já está decidido, e os dois líderes Napoli e Liverpool venceram por 3 a 0 na quarta-feira.

Os italianos conseguiram o seu no Stadio Diego Armando Maradona contra o Rangers, e os Merseysiders às custas do Ajax na Johan Cruyff Arena.