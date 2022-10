Chances olímpicas russas são ‘altas’ apesar da proibição de qualificação – oficial – CMIO Esportes

Autoridades de vôlei comentaram depois que equipes russas não foram incluídas em um torneio de qualificação olímpica

A Federação Russa de Voleibol continua esperançosa de que suas equipes masculinas e femininas compareçam aos Jogos Olímpicos de Paris 2024, apesar das notícias de que serão excluídas da competição de qualificação para o evento.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou recentemente as 24 nações que foram convidadas a competir nos torneios classificatórios masculinos e femininos para os Jogos de Paris, citando uma decisão da FIVB.

Das nações em cada categoria, a Rússia foi marcada como “não é elegível para participar”, após uma proibição inicial imposta pela FIVB em março por causa do conflito na Ucrânia.

Apesar dos temores da mídia russa de que a omissão nas eliminatórias significaria que as equipes do país estariam fadadas a perder em Paris, as autoridades da federação de vôlei estavam mais otimistas.













“Ainda podemos chegar aos Jogos Olímpicos com base na classificação, e as chances disso são bastante altas”. um porta-voz disse à TASS na quinta-feira.

“Estamos limitados pela incapacidade de jogar em competições internacionais. Mas vamos contar com a oportunidade de competir nos Jogos Olímpicos até o final.”

O torneio de qualificação do vôlei feminino para Paris acontece em setembro do ano que vem, enquanto o masculino segue no final de setembro e outubro. O sorteio das eliminatórias será realizado no dia 19 de dezembro deste ano.

Os torneios determinarão seis nações que se classificam automaticamente para os eventos de vôlei masculino e feminino em Paris, com a França já garantida como anfitriã olímpica.

Haverá mais cinco vagas disponíveis para as Olimpíadas, que serão alocadas com base no ranking mundial da FIVB após a fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei de 2024 (VNL).

A equipe masculina russa de vôlei está atualmente em quinto lugar no mundo, enquanto a equipe feminina é a oitava.

A equipe masculina conquistou a prata na última edição das Olimpíadas de Tóquio, perdendo para a França na final.

Os homens da Rússia foram medalhistas de ouro nos Jogos de Londres em 2012 e conquistaram o bronze nas duas edições anteriores das Olimpíadas.

A equipe feminina russa foi a última no pódio em 2004, em Atenas, quando conquistou a prata.













Reagindo aos atuais temores de uma proibição olímpica, o vice-presidente da Federação Russa de Voleibol, Gennady Shipulin, disse à Match TV que o processo de qualificação ainda pode ser reconsiderado, caso a situação mais ampla mude.

“É claro que tenho uma atitude negativa em relação a decisões como essa. A suspensão de atletas russos é injusta. Há essa atitude em relação à Rússia em todos os lugares agora”, disse o funcionário.

“Sou patriota do meu país e do vôlei também. Acho que esta é outra política míope da Europa, inclusive no esporte.

“Você pode contestar, mas para que sejamos admitidos, a situação deve mudar como um todo. Você precisa discordar e desafiar lentamente [the decision].

“Agora há essa atitude em relação à Rússia, há pressão por meio do esporte, mas devemos esperar até que a situação mude.

“Muitos atletas, competidores, federações não concordam com a ausência de nossos atletas na arena internacional.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia fala sobre novos laços esportivos

O dignitário do COI Craig Reedie sugeriu em julho que atletas russos e bielorrussos poderiam ser impedidos de competir nos Jogos de Paris porque não são liberados a tempo para os eventos de qualificação.

Enquanto isso, o ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, e outros sugeriram que essa conversa é prematura e prometeram fazer todos os esforços para garantir o retorno total dos atletas do país antes das Olimpíadas.

O COI inicialmente recomendou a proibição de atletas russos e bielorrussos de todas as competições internacionais no final de fevereiro, após o lançamento da campanha militar de Moscou na Ucrânia.

Essa postura já foi adotada por uma ampla gama de federações esportivas. A Rússia também foi destituída de uma longa lista de grandes eventos que deveria sediar, incluindo o Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 2022.