Rogan apoia lutador russo em polêmica no UFC — CMIO Esportes

Joe Rogan acredita que Petr Yan venceu Sean O’Malley no UFC 280 no último final de semana, já que o respeitado comentarista questionou o sistema de pontuação usado na promoção de elite do MMA.

O russo Yan caiu para uma segunda derrota consecutiva no sábado em Abu Dhabi, quando O’Malley, promissor peso galo, recebeu uma polêmica decisão dividida, vencendo por 29 a 28 em dois dos três placares, enquanto Yan recebeu a luta por 29 a 28 no placar. outro.

Alguns imediatamente questionaram a pontuação, com o ex-campeão de dois pesos Henry Cejudo afirmando que era o “maior roubo da história do UFC”.

Um vídeo viral do 29-0 rei dos leves Khabib Nurmagomedov expressando sua consternação com o desenvolvimento nos bastidores da Etihad Arena foi visto mais de 2 milhões de vezes.

Outros, no entanto, argumentaram que a luta foi uma disputa acirrada e O’Malley fez o suficiente para acertá-la com golpes consistentes, também abrindo um corte perto do olho direito de Yan com um tiro no joelho vicioso.

Durante o último episódio do podcast The Joe Rogan Experience, Rogan se juntou à multidão de figuras respeitadas no UFC apoiando o ex-campeão peso-galo Yan, depois de avaliar primeiro a exibição de O’Malley no maior teste de sua carreira de 16-1.

“Ele certamente estava lá contra Petr Yan, que era um ex-campeão, o melhor da divisão, o desafiante número um. disse Rogan.

"Foi uma luta muito acirrada e ele definitivamente machucou Petr em várias ocasiões. Ele o pegou com aquele joelho grande, o balançou. Mas a pergunta é: quanto vale a queda? Quanto vale o controle?"













Yan acertou alguns golpes pesados ​​em O’Malley e mostrou um pouco da qualidade que o levou a ser descrito como um dos melhores strikers do UFC. O russo também desfrutou de uma superioridade terrestre significativa contra seu rival americano.

Rogan, no entanto, questionou o impacto das quedas ao longo da luta, afirmando que ainda achava que Yan fez o suficiente para vencer.

“Remoções sem danos, qual é o [value]?” perguntou Rogan.

“Não estou negando que pensei que Petr Yan venceu, porque achei que ele venceu no final, mas [it’s] quedas sem dano versus em pé com dano, porque ‘Sugar’ acertou mais golpes em pé e teve grandes momentos.

“Yan teve alguns grandes momentos também, uma grande mão esquerda que o abalou. A questão é quão valiosas são essas quedas e quão valioso é esse jogo top, esse controle?

“Estamos limitados por este sistema de 10 pontos”, disse Rogan.

"Estamos limitados por este sistema de 10 pontos", disse Rogan.

"Um cara pode vencer uma rodada por 10-9 e pode ser uma rodada muito apertada, e alguém pode vencer uma rodada claramente e pode ser 10-9. Isso não faz nenhum sentido para mim."













A equipe de Yan já descartou os rumores de que o jogador de 29 anos encerrará seu contrato de quatro lutas com a promoção mais cedo devido ao mau tratamento percebido.

O comentarista de Rogan e ex-campeão de duas divisões Daniel Cormier esta semana sugeriu que Yan poderia se afastar do UFC.

Após sua vitória, O’Malley subiu 10 posições no ranking dos galos e substituiu Yan como o desafiante número um da divisão.

Yan, que conquistou o título peso-galo em 2020, já perdeu três de suas últimas quatro lutas no UFC e está 16-4 no geral em sua carreira.

O siberiano pode ter que esperar por outra chance no atual campeão de 135 libras Aljamain Sterling, que conquistou o cinturão de Yan por desqualificação em 2021 e depois o derrotou em uma revanche em abril deste ano em outra decisão de julgamento contenciosa.

Relatos afirmam que o jamaicano-americano Sterling enfrentará o ex-campeão de dois pesos Cejudo no UFC 284 em fevereiro.