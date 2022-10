Chefe antidoping ameaça autoridades russas sobre o caso Valieva — CMIO Esportes

O presidente da WADA, Witold Banka, comentou sobre o ‘atraso’ na investigação da patinadora russa

O presidente da Agência Mundial Antidoping (WADA), Witold Banka, alertou as autoridades russas de que sua organização poderia tomar medidas sobre “atrasos” no caso envolvendo a campeã olímpica de patinação artística Kamila Valieva.

A Agência Antidoping Russa (RUSADA) anunciou no mês passado que havia concluído sua investigação sobre as circunstâncias em torno do teste positivo de Valieva para o medicamento proibido para o coração trimetazidina.

A presidente da RUSADA, Veronika Lonova, disse que o assunto passará para uma audiência em um comitê disciplinar antidoping (DAC), que provavelmente ocorrerá em outubro.

No entanto, a RUSADA anunciou na semana passada que não pretendia tornar públicos os detalhes do caso, citando o status de Valieva, de 16 anos, como “pessoa protegida” por causa da idade dela.

Em uma mensagem de mídia social na quinta-feira, o presidente da WADA, Banka, afirmou que a organização levaria o caso a um nível mais alto se houvesse mais “atrasos”.

“A WADA está preocupada com o atraso contínuo no caso de Kamila Valieva e agora colocou a RUSADA sob notificação formal de que, a menos que a questão seja resolvida prontamente, ela usará seu direito de levá-la diretamente ao Tribunal Arbitral do Esporte”. escreveu o funcionário polonês.

Valieva testou positivo para trimetazidina em uma amostra coletada no campeonato russo em dezembro passado.

A amostra foi analisada em um laboratório credenciado pela WADA em Estocolmo, na Suécia, mas o resultado positivo só foi relatado depois que Valieva ajudou a Rússia a conquistar o ouro no evento por equipes de patinação artística nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, em fevereiro.

O escândalo dominou os Jogos de Pequim, mas Valieva foi liberada para competir no evento individual por uma audiência de emergência do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS).

A equipa de Valieva – que inclui o reverenciado treinador Eteri Tutberidze – negou veementemente qualquer irregularidade.

Foi argumentado na audiência do CAS em fevereiro que a amostra positiva pode ter vindo de contaminação de medicamentos que seu avô estava tomando.

Autoridades olímpicas russas também disseram que Valieva passou em vários outros testes de doping, enquanto perguntas foram feitas sobre o atraso no laboratório da WADA relatando seu resultado positivo.

Valieva e seus compatriotas estão atualmente proibidos de competições oficiais pela União Internacional de Patinação (ISU) por causa do conflito na Ucrânia.

As autoridades russas organizaram uma série de Grandes Prêmios dentro de seu país como compensação.

Valieva venceu a etapa de abertura da série em Moscou no último fim de semana e revelou novos programas nesta temporada que se baseiam no tema de sua controvérsia olímpica.

Caso Valieva seja sancionado na investigação, o Comitê Olímpico Russo (ROC) pode perder a medalha de ouro que conquistou no evento por equipes em Pequim, onde os EUA terminaram em segundo lugar, o Japão em terceiro e o Canadá em quarto.