Jake Paul faz entrada inusitada antes do confronto com a lenda do MMA (VÍDEO) — CMIO Esportes

O YouTuber que virou boxeador Jake Paul virou cowboy na noite de quarta-feira ao chegar em um treino de mídia em um cavalo antes de sua última luta.

O novato de 5 a 0 enfrentará a lenda do UFC Anderson Silva, de 47 anos, em uma luta de boxe na Gila River Arena, em Glendale, Arizona, no sábado sessão a cavalo.

O grande sucesso de 2019 de Lil Nas X, ‘Old Town Road’, tocou ao fundo enquanto Paul mascava chiclete e depois desmontava antes de completar suas funções.

Explicando a história por trás da façanha para a Showtime, Paul disse: “Eu e meu amigo estávamos conversando, ‘Tipo, o que devemos fazer para o treino aberto?’

“Eu estava tipo, ‘Eu deveria apenas entrar em um cavalo. E nós fizemos acontecer.”

“Eu vou para a guerra. Me sinto uma guerreira, uma gladiadora, é isso mesmo no sábado”, disse. acrescentou Paulo.

Em um clipe compartilhado pela conta do Twitter da Showtime, o cavalo, chamado Donald, deu um susto no popular analista de esportes de combate Luke Thomas ao ficar na cara dele quando ele estava sentado com Paul para uma entrevista.

Paul enfrentará o ícone brasileiro Silva, que fez campanha principalmente no peso médio dentro de seu limite de 185lbs em seu auge no UFC, em uma luta de boxe licenciada de oito rounds e 187lbs.

O americano foi criticado por enfrentar pesos meio-médios do MMA como Ben Askren e Tyron Woodley no ringue de boxe. Embora Silva seja mais velho que os dois homens, ele tem pedigree de boxe e venceu o ex-campeão dos médios do WBC Julio Cesar Chavez Jr e Tito Ortiz no ano passado.

Paul e Silva foram respeitosos um com o outro na luta e se tornaram virais no TikTok com um vídeo dançando juntos que foi apreciado mais de um milhão de vezes.

O clipe bem-humorado levou a alegações de que Silva vai dar um mergulho, no entanto, e o paulistano teve que esclarecer comentários onde ele parecia dizer que havia sido nocauteado no sparring.

“Conversei com meu treinador e até disse: ‘Treinador, deixe-me dizer uma coisa, por que os caras me nocautearam duas vezes?’” Silva disse ao MMA Weekly em 13 de setembro, em entrevista publicada apenas nesta semana.

“E o treinador disse: ‘Você precisa se preparar para a guerra, e você se prepara para a guerra’” acrescentou Silva.













Em comunicado divulgado pela Showtime na quarta-feira, Silva disse que ele queria “esclarecer duas coisas importantes” depois “ver os relatos e preocupação comigo”.

“Um, eu NUNCA fui nocauteado no sparring. Eu falei errado naquela entrevista, como às vezes faço ao entrevistar em inglês e exagerei a ação normal de vai-e-vem que ocorre no sparring.

“Segundo, essa sessão de sparring que mencionei foi no início de setembro. A entrevista com o MMA Weekly foi feita no dia 13 de setembro e, por algum motivo, acabou de ser divulgada esta semana. Então, não era recente”, acrescentou Silva.

Silva se aposentou do MMA com uma carreira de 34-11, mas possui um recorde de boxe de 3-1 semelhante ao de Paul.

Vencendo suas últimas três lutas, Siva não é derrotado no esporte desde maio de 1998, quando se aposentou no primeiro turno contra Osmar Luiz Teixeira em sua terra natal.