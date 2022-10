Jogadores de futebol acusados ​​de sinalizar virtude sobre mensagem do Qatar (VÍDEO) — CMIO Esportes

A seleção australiana de futebol masculino enfrentou acusações de arrogância de justiça social depois de emitir uma mensagem em vídeo em apoio aos direitos LGBT e dos imigrantes no Catar, antes da Copa do Mundo da FIFA no próximo mês.

O Catar se tornará a primeira nação árabe a sediar a final do futebol em novembro e dezembro, embora a preparação para o torneio tenha sido atolada no debate em torno do tratamento do país aos trabalhadores migrantes e cidadãos gays.

A Austrália estará entre as 32 equipes que competem no Catar, e os jogadores do ‘Socceroos’ fizeram uma declaração coletiva em uma mensagem sombria compartilhada pela federação de futebol de seu país.

Cerca de uma dúzia de estrelas contribuíram para o clipe em preto e branco, no qual reconhecem que não são “especialistas” mas mesmo assim pedem reformas radicais no país-sede da Copa do Mundo.

“A decisão de sediar a Copa do Mundo no Catar resultou no sofrimento e no prejuízo de incontáveis [numbers] dos nossos colegas de trabalho”, lê uma parte da mensagem.

Os futebolistas afirmam que houve progressos com as condições dos migrantes, mas que a implementação de reformas “permanece inconsistente e requer melhorias.”

As estrelas do Socceroos também pedem “a descriminalização de todas as relações entre pessoas do mesmo sexo” no Catar, afirmando: “Como jogadores, apoiamos totalmente os direitos das pessoas LGBTI+, e no Catar as pessoas não são livres para amar a pessoa que escolherem.”

Mas a última mensagem da equipe australiana foi recebida com ceticismo por alguns, incluindo a personalidade da TV do Reino Unido e o ávido fã de futebol Piers Morgan.

“Belas palavras de sinalização de virtude… suponho que agora você vai boicotar o torneio?” Morgan escreveu ao compartilhar o vídeo com seus 7,9 milhões de seguidores no Twitter. “Ou vocês não se importam tanto assim?”

Morgan dobrou sua posição em um tweet subsequente, escrevendo: “Ou vai jogar futebol ou não vai.”