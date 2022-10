Ministro dos esportes russo discute laços com o Irã — CMIO Esportes

Clubes de futebol proeminentes dos dois países assinaram um acordo, de acordo com Oleg Matytsin

O Zenit St. Petersburg, campeão da Premier League russa, e o time iraniano Sepahan assinaram um memorando de cooperação, disse o ministro do Esporte da Rússia, Oleg Matytsin, nesta quinta-feira.

O Ministério do Esporte da Rússia deu seu apoio ao acordo, que, segundo Matytsin, fará os dois clubes se enfrentarem em um amistoso no Irã em 27 de novembro.

Matytsin disse que o jogo era “um dos aspectos de interação no campo do futebol” entre os dois países após encontro com o embaixador iraniano na Rússia, Kazem Jalali, para discutir a cooperação entre os dois países.

“Com o apoio do Ministério do Esporte, foi assinado um memorando de cooperação entre os clubes, estabelecido um diálogo produtivo, [and] uma troca ativa de equipes está em andamento para participar de torneios”, ele acrescentou em uma declaração compartilhada pela TASS.













Matytsin também disse que os treinadores iranianos estão sendo treinados no Centro de Estudos Avançados da Rússia.

Uma partida entre o Zenit, oito vezes campeão russo, e o pentacampeão iraniano, Sepahan, está marcada para acontecer no mesmo mês de um amistoso planejado entre as seleções masculinas de futebol da Rússia e do Irã.

Em setembro, a Rússia disputou sua primeira partida desde novembro do ano passado, quando venceu o Quirguistão por 2 a 1 no Estádio Dolen Omurzakov, em Bishkek.

Os comandados de Valery Karpin também devem enfrentar a Bósnia-Herzegovina na Gazprom Arena do Zenit, em São Petersburgo, em 19 de novembro, embora as autoridades do futebol bósnio tenham adiado a decisão sobre a partida.

Uma decisão pode ser tomada em uma reunião do conselho executivo de sua organização no final de outubro, com a partida enfrentando oposição da Federação Ucraniana de Futebol (UAF).

A Rússia foi proibida de se classificar para competições internacionais de futebol, como a Copa do Mundo de 2022 e a Eurocopa de 2024, depois que a FIFA e a UEFA agiram de acordo com uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) após o início da operação militar na Ucrânia em fevereiro.

As autoridades do futebol ucraniano também estão tentando fazer com que a União Russa de Futebol (RFU) seja excluída permanentemente pela FIFA e pela UEFA, devido aos planos de integração de clubes de quatro novos territórios russos em suas ligas nacionais.