Medvedev responde a vaias após derrubar herói da casa (VÍDEO) — CMIO Esportes

Daniil Medvedev provou ser forte demais para Dominic Thiem, já que o russo passou por seu rival austríaco em dois sets no confronto das oitavas de final em Viena na quinta-feira.

Medvedev derrotou Thiem com um placar de 6-3 e 6-3 no torneio de quadra dura no Wiener Stadthalle, na capital austríaca – reagindo às vaias da torcida local com um gesto sarcástico de “polegar para cima” após o match point.

Depois de se tornar pai pela primeira vez, quando a esposa Daria deu à luz sua filha, Medvedev disse na véspera do torneio em Viena que havia experimentado “muitas emoções que eu achava que não era capaz de sentir.”

Mas o número quatro do mundo russo parecia totalmente focado na quinta-feira, pois pretende terminar a temporada com força, convertendo três dos seis break points que fez no saque de Thiem, enquanto salva o solitário que enfrentou do austríaco.

Enquanto isso, Thiem, de 29 anos, ainda está recuperando a forma e a forma física após uma longa paralisação devido a uma lesão no pulso sofrida em junho do ano passado.

O austríaco – que é o campeão do US Open de 2020, mas caiu para o número 113 do mundo – fez aparições nas semifinais do Gijon e do Aberto da Europa nas últimas semanas, antes de colidir com Medvedev em Viena.

Medvedev, de 26 anos, foi forçado a desistir de sua semifinal contra Novak Djokovic no Astana Open, no Cazaquistão, no início deste mês, mas voltou com duas vitórias de rotina em Viena até agora, depois de derrotar Nikoloz Basilashvili, da Geórgia, em dois sets na rodada anterior. .













Medvedev espera terminar 2022 com força após uma temporada em que chegou à final do Aberto da Austrália em janeiro, ocupou o primeiro lugar do mundo por um total de 16 semanas e conquistou um título da ATP em Los Cabos, no México.

Mas o astro nascido em Moscou também teve que enfrentar contratempos como uma operação de hérnia e a frustração de uma eliminação na quarta rodada do Aberto dos Estados Unidos em setembro, onde era o atual campeão.

Medvedev joga nas quartas de final em Viena, onde enfrentará o vencedor da partida entre o italiano Jannik Sinner e o argentino Francisco Cerundolo.

Em outras partes do Aberto de Viena (também conhecido como Aberto do Erste Bank), houve decepção para o quarto cabeça de chave russo Andrey Rublev, que foi derrotado pelo búlgaro Grigor Dimitrov por 3-6 e 4-6, na quinta-feira.

Tanto Medvedev quanto Rublev pretendem garantir suas vagas no torneio de simples de oito homens no ATP Finals em Turim no próximo mês.

Antes disso, o ATP Paris Masters 1000 na capital francesa no final de outubro e início de novembro oferece um prêmio de prestígio e pontos significativos no ranking.

Medvedev é um vencedor anterior desse título, tendo triunfado em Paris em 2020.