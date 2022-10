Ronaldo faz regresso goleador do exílio — CMIO Esportes

O atacante fez o último gol de seu time na vitória por 3 a 0 sobre o xerife Tiraspol

Cristiano Ronaldo regressou à equipa do Manchester United com um golo após duas semanas turbulentas em que o avançado português foi brevemente banido da equipa pelo treinador Erik ten Hag.

Fazendo uma rara aparição no time titular, Ronaldo perdeu uma série de chances antes de converter um chute aos 83 minutos do encontro da UEFA Europa League com o xerife Tiraspol em Old Trafford na noite de quinta-feira.

Ronaldo inicialmente viu seu cabeceamento ser defendido pelo goleiro do xerife Maksim Koval antes de bater no rebote para coroar a vitória por 3 a 0 do United contra os moldavos.

Até aquele momento, o jogador de 37 anos passou por uma noite frustrante depois de desperdiçar várias chances e ter um chute no segundo tempo anulado por fora-de-jogo.

Tendo afastado Ronaldo da equipe do United para o jogo contra o Chelsea no fim de semana passado, após a saída antecipada do atacante contra o Tottenham uma semana antes, o técnico do United, Ten Hag, elogiou o atacante por sua contribuição na quinta-feira.