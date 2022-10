Ucrânia deve ficar com o Irã na Copa do Mundo – CEO do Shakhtar – CMIO Esportes

A Fifa deve expulsar a seleção iraniana da Copa do Mundo de 2022 e substituí-la pela Ucrânia, segundo o CEO do Shakhtar Donetsk, Sergey Palkin.

A Ucrânia não se classificou para o Catar 2022 depois de perder a final dos playoffs para o País de Gales em Cardiff no verão, com a equipe galesa sendo sorteada para o Grupo B com Inglaterra, EUA e Irã.

Em um post no Facebook na segunda-feira, Palkin exigiu que o Irã seja substituído por seu próprio país no maior torneio internacional de futebol, citando alegações de assistência iraniana à Rússia em sua campanha militar contra a Ucrânia.

"Enquanto a liderança iraniana vai se divertir assistindo sua seleção nacional jogar na Copa do Mundo, os ucranianos serão mortos por drones iranianos e mísseis iranianos". escreveu Palkin.













As alegações de Palkin ecoam as de autoridades americanas e ucranianas, que alegaram em várias ocasiões que a Rússia recebeu veículos aéreos não tripulados (UAV) do Irã para usar em seu conflito com a Ucrânia.

A Rússia refutou essas alegações, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, insistiu na semana passada que todas as armas usadas pelas tropas russas vêm de estoques domésticos.

Falando em nome do Shakhtar – que estava sediado em Donetsk antes de se mudar em 2014 para jogar em outras partes da Ucrânia – Palkin pediu à FIFA e “toda a comunidade internacional para proibir imediatamente a seleção iraniana de jogar na Copa do Mundo pela participação direta do país em ataques terroristas contra ucranianos”.

Palkin afirmou que a seleção da Ucrânia “comprovou que vale a pena participar” no Catar, argumentando que substituir o Irã seria “justificada histórica e esportivamente” ao mesmo tempo pedindo pressão sobre a FIFA para fazer a mudança.

A Ucrânia não se classifica para uma Copa do Mundo desde a edição de 2006 na Alemanha, quando chegou às quartas de final.

No Catar, o Irã fará sua terceira participação consecutiva no torneio e a sexta no geral.

Esta é a segunda vez nas últimas semanas que o Irã enfrenta pedidos para ser expulso da Copa do Mundo depois que um grupo iraniano de direitos das mulheres, Open Stadiums, pediu à FIFA que proibisse a equipe devido a restrições às mulheres de assistir a jogos locais.













A Open Stadiums compartilhou uma carta no Twitter onde perguntou por que o Irã foi autorizado a competir no Qatar quando “As mulheres iranianas continuam bloqueadas do nosso ‘Beautiful Game’”.

As mulheres iranianas foram autorizadas a assistir a uma partida de futebol nacional pela primeira vez desde 1979 recentemente, depois que a FIFA supostamente interveio e enviou uma carta às autoridades locais exigindo que elas pudessem participar de mais jogos.

No entanto, o Open Stadiums não está confiante de que os campos de futebol serão acessíveis às torcedoras, alegando que as mulheres iranianas “Não confie nem nas autoridades da República Islâmica nem na Federação Iraniana de Futebol que o estádio Azadi permanecerá aberto a eles após a conclusão da Copa do Mundo da FIFA 2022 em 18 de dezembro.”

O Irã inicia sua campanha na Copa do Mundo contra a Inglaterra, semifinalista da Rússia 2018, em 21 de novembro, antes de enfrentar o País de Gales e os EUA.