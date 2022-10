Rússia fala sobre novos laços esportivos — CMIO Esportes

Competições podem ser realizadas em breve entre a Organização de Cooperação de Xangai e os países BRICS

A presidente da Federação Russa de Ginástica Rítmica (VFCG), Irina Viner, diz que os eventos esportivos planejados entre a Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) não estarão em um nível inferior aos Jogos Olímpicos.

A Rússia está banida da maioria das competições esportivas devido a uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) feita quando a operação militar na Ucrânia foi lançada no final de fevereiro.

Mas, conforme confirmado por Viner na segunda-feira, a Rússia está atualmente em contato com os membros da SCO, nações do BRICS e outros países “que nos tratam de maneira amigável e respeitosa.”

“Agora estamos mudando nossas diretrizes” disse Viner. “Devemos realizar o maior número possível de competições em nosso país, o que estamos fazendo.”













“Todos os torneios mundiais aconteceram conosco nos últimos anos, agora estamos abrindo-os na Rússia. Eles têm uma representação bastante decente de vários atletas do Cazaquistão, Uzbequistão, Índia, China, México, Síria, Bielorrússia.

“Além disso, todas as regiões do nosso país cultivam e praticam a ginástica rítmica. Nunca tivemos tantos países no Campeonato Mundial, e cada região da Rússia é como um país inteiro, tanto em termos de território quanto de nível de habilidade.

“Quando realizamos a Copa da Rússia, o Campeonato Russo ou competições de clubes, temos uma grande representação de diferentes regiões. Isso é comparável à Copa do Mundo. A competição é muito forte, e se ainda tivermos diferentes países presentes nessas competições, então serão os Jogos Olímpicos”. Adicionou Viner.

“Podemos chamá-los de forma diferente: Jogos SCO, Jogos BRICS. Outra comunidade com a qual nos relacionaremos, mas não estarão em um nível inferior [level] do que onde não temos permissão agora.”

Na segunda-feira, o vice-primeiro-ministro russo Dmitry Chernyshenko observou que o público potencial para os Jogos dos países da SCO é de 4 bilhões de pessoas, dada a população combinada.

“Você vê o número de participantes, o público potencial da população envolvida é de quatro bilhões de pessoas. Apenas o nosso futuro, e não o segmento que atende ao Comitê Olímpico Internacional – [which is] cerca de um bilhão.













“Isso, claro, é uma pena, mas acho que tudo voltará ao normal”, disse. ele adicionou.

Chernyshenko foi elogiado pelo presidente russo, Vladimir Putin, que sugeriu a criação de uma associação esportiva para membros da SCO em 16 de setembro.

Na segunda-feira, Putin elogiou o vice-primeiro-ministro por conseguir organizar novos eventos como compensação pelas proibições esportivas que os russos enfrentam no cenário internacional.