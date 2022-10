Chefe de futebol da Ucrânia quer que Rússia seja excluída da FIFA e da UEFA – CMIO Esportes

A União Russa de Futebol (RFU) pode ser excluída das federações mundiais e europeias de futebol FIFA e UEFA se seguirem uma exigência feita pela Federação Ucraniana de Futebol (UAF).

Os dois órgãos já baniram equipes e clubes russos de competições internacionais ao seguir uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) feita no final de fevereiro como resposta à operação militar na Ucrânia.

Conforme revelado pelo presidente da UAF, Andrey Pavelko, em sua página no Facebook, a UAF enviou um “recurso imediato” para a FIFA e a UEFA “com a exigência de aplicar as sanções mais rigorosas contra a RFU”.

“Ou seja, vamos exigir a exclusão da Rússia da UEFA e da FIFA”, Pavelko confirmou.













Pavelko explicou que a ação foi tomada devido à decisão de permitir que equipes das novas regiões da Rússia e da Crimeia compitam nas ligas de futebol russas.

As regiões de Kherson e Zaporozhye, além das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, tornaram-se partes oficiais da Federação Russa no mês passado, depois que os eleitores nos territórios apoiaram esmagadoramente a medida em referendos.

Na segunda-feira, o vice-primeiro-ministro Dmitry Chernyshenko confirmou que os clubes das regiões seriam integrados às ligas da Rússia depois que o governo tomou uma decisão sobre o assunto com a RFU, o que desencadeou o apelo da UAF para tomar medidas duras e rápidas.

O pedido da UAF ocorre depois que Pavelko afirmou que a Rússia seria excluída da qualificação para a Euro 2024 na Alemanha antes da Uefa confirmar a decisão.

“Os russos não tem nada para se preparar”, Pavelko escreveu em outra mensagem de mídia social. “Pelo menos até 2024, eles não estarão em competições internacionais oficiais de futebol.”













Pavelko já havia liderado pedidos para que a proibição da Euro 2024 fosse implementada e também solicitou que a UEFA e a FIFA proibissem um amistoso planejado entre Rússia e Bósnia e Herzegovina, programado para ocorrer em São Petersburgo no próximo mês.

“Estamos fazendo todo o possível para evitar que a partida aconteça”, disse Pavelko.

No início deste mês, autoridades de futebol da Bósnia-Herzegovina adiaram a decisão sobre se vão seguir em frente com a partida contra a Rússia depois de remarcar uma reunião do conselho executivo da federação para o final de outubro.