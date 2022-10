Tribunal russo mantém sentença de Britney Griner — CMIO Esportes

A estrela do basquete feminino preso apelou contra sua sentença de nove anos de prisão na terça-feira

O Tribunal Regional de Moscou decidiu a favor da manutenção da sentença de nove anos de prisão da estrela de basquete da WNBA Brittney Griner após seu recurso na terça-feira.

Griner foi detida em um aeroporto de Moscou em 17 de fevereiro, quando óleo de cannabis foi encontrado em sua bagagem. Ela recebeu uma sentença de nove anos de prisão depois de ser condenada por acusações de contrabando de drogas.

Esperava-se que seus advogados argumentassem que o veredicto era injustificado e injusto sob a lei russa, segundo a CNN.

Griner participou da audiência por videoconferência, e o resultado do recurso era esperado na terça-feira, de acordo com seus advogados Alexander Boykov e Maria Blagovolina.

A audiência estava marcada para começar às 11h, horário local, mas foi adiada por duas horas.

De acordo com a equipe jurídica do advogado de 32 anos, o tribunal pode decidir deixar a decisão original em vigor, anular o veredicto e enviá-lo de volta a um tribunal inferior ou reduzir a pena de prisão de Griner.

No final da tarde de terça-feira, foi decidido que o tribunal manteria a decisão.

Boykov disse que, no caso desse resultado, o processo legal “estará basicamente acabado” para Griner, que estava preocupada que ela teria que cumprir o restante de sua sentença na Rússia se seu recurso não tivesse sucesso.

A equipe jurídica disse em um comunicado que Griner fez “não espere que nenhum milagre aconteça” mas esperava que o tribunal de recurso “ouvirá os argumentos da defesa e reduzirá o prazo”.













“Ela está muito nervosa esperando a audiência de apelação”, disse ela. eles adicionaram.

O Departamento de Estado dos EUA alegou que Griner foi detida injustamente, apesar de se declarar culpada, com o governo Biden se comunicando com a Rússia para tentar garantir sua libertação e a do americano preso Paul Whelan, de acordo com um alto funcionário da Casa Branca que falou à CNN na última vez. semana.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, observou anteriormente que Griner estava sendo julgado na Rússia com base nas leis russas, não em muitos estados dos EUA que têm uma atitude relaxada em relação ao uso de cannabis.