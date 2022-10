Homem é preso por conspiração de terror em jogo de futebol El Clasico — CMIO Esportes

Mohammed Yassi Amrani foi obrigado a pilotar um drone com explosivos durante uma partida entre FC Barcelona e Real Madrid

Um ex-funcionário de bar foi preso por três anos depois de ser considerado culpado de planejar um plano terrorista centrado em torno do maior jogo de clubes do futebol, El Clasico.

De acordo com sua acusação, Mohammed Yassi Amrani tornou-se membro do grupo militante Estado Islâmico durante “um processo rápido” de radicalização em 2020.

Depois de chamar “jihad” em uma postagem no Facebook de março de 2020, ele foi contatado por um recrutador do Estado Islâmico por meio do serviço de mensagens Telegram.

O recrutador exigiu que Amrani realizasse um ataque para “purificar sua vida e garantir um lugar no paraíso” depois de ter bebido álcool e rejeitado a religião no passado.













Isso envolveria voar um drone cheio de explosivos sobre Camp Nou, a casa do FC Barcelona, ​​quando eles estavam em ação contra o rival Real Madrid, e depois detonar o dispositivo.

Conhecido como El Clasico, o jogo entre os gigantes da La Liga na Espanha é considerado o maior do futebol de clubes e é frequentemente apreciado por grandes audiências de TV.

Em março passado, o jornal diário espanhol AS informou que mais de 650 milhões de pessoas haviam sintonizado as edições recentes do jogo.

Não se sabia quando Amrani deveria realizar o ataque, já que a Espanha estava em quarentena pandêmica – com partidas de futebol suspensas – no momento em que foi recrutado pelo Estado Islâmico.

Alegadamente morando em Barcelona, ​​Armani foi preso em maio de 2020 pela polícia que revistou sua propriedade.













Na segunda-feira desta semana, o Tribunal Nacional da Espanha o condenou a três anos de prisão por planejar um ataque “seguindo um acordo de todos os lados”, segundo um porta-voz do tribunal.

A trama de Amrani não foi a primeira vez que o estádio Camp Nou, com capacidade para 99 mil pessoas, o maior da Europa, foi alvo de terroristas.

Em agosto de 2017, entrou na lista da célula jihadista que matou 16 pessoas no centro da cidade de Barcelona e na cidade litorânea de Cambrils, na Catalunha, como parte de ataques de veículos duplos.