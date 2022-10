Líder do Catar rebate críticas desde o sucesso da candidatura à Copa do Mundo – CMIO Esportes

Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani fez suas acusações em um discurso político televisionado

O Catar enfrentou um “campanha inédita” de críticas desde que venceu a candidatura para sediar a Copa do Mundo da FIFA no próximo mês, de acordo com o líder do país, emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Ele fez as alegações em um discurso político televisionado, admitindo que algumas das críticas iniciais que o Qatar recebeu foram realmente construtivas.

“Inicialmente tratamos o assunto de boa fé, e até consideramos que algumas críticas foram positivas e úteis, ajudando-nos a desenvolver aspectos nossos que precisam ser desenvolvidos”, disse ele ao conselho legislativo do Catar.

“Mas logo ficou claro para nós que a campanha continua, se expande e inclui fabricação e padrões duplos, até atingir uma ferocidade que fez muitas perguntas, infelizmente, sobre as reais razões e motivos por trás dessa campanha.”













Ele disse que desde que ganhou “A honra de sediar a Copa do Mundo, o Catar foi submetido a uma campanha sem precedentes que nenhum país anfitrião jamais enfrentou.”

O Catar ganhou sua candidatura como anfitrião em 2010 e foi alvo de intenso escrutínio internacional pela maneira como supostamente tratou os trabalhadores migrantes que construíam o estádio do torneio, bem como por suas leis locais restritivas sobre questões como homossexualidade.

Na segunda-feira, um relatório da Human Rights Watch alegou que membros da comunidade LGBTQ+ do Catar foram detidos e agredidos fisicamente pelos serviços de segurança no mês passado, o que o governo do país disse ser “categoricamente e inequivocamente falso”.

Relatos afirmam que o Catar vai afrouxar algumas de suas leis para a competição, que deve receber cerca de 1,2 milhão de visitantes, e o xeque Tamim disse que sediar a final da FIFA foi "um grande teste para um país do tamanho do Catar."













“Aceitamos este desafio por nossa fé em nosso potencial, nós, os catarianos, para enfrentar a missão e torná-la um sucesso”. ele explicou. “É um campeonato para todos, e seu sucesso é sucesso para todos.”

A Copa do Mundo do Catar 2022 começa em 20 de novembro e vai até as finais em 18 de dezembro.

Rússia, campeã da Copa do Mundo de 2018, a França tentará defender com sucesso a coroa pela primeira vez em sua história, enquanto outros favoritos para levantar o troféu incluem o Brasil, que venceu o torneio cinco vezes, um recorde.