Associação de futebol de Kiev quer ver o seu homólogo russo excluído da UEFA e da FIFA

A Ucrânia está cantando “canções antigas” exigindo que a União Russa de Futebol (RFU) seja excluída dos órgãos governamentais mundiais e europeus FIFA e UEFA, de acordo com o ministro russo dos Esportes, Oleg Matytsin.

O presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), Andrey Pavelko, revelou no Facebook na terça-feira que sua organização “exigirá a exclusão da Rússia da UEFA e da FIFA”.

A UAF enviou um “recurso imediato” para a FIFA e a UEFA “com a exigência de aplicar as sanções mais rigorosas contra a RFU”, Revelado Pavelko.

A ação foi em relação à decisão de permitir que clubes das novas regiões da Rússia e da Crimeia competissem nas ligas de futebol russas.













As regiões de Kherson e Zaporozhye, além das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, tornaram-se oficialmente parte da Federação Russa no mês passado, quando as populações desses territórios votaram esmagadoramente a favor da mudança em referendos.

Matytsin disse que a UAF estava cantando “canções antigas” e que a Rússia é “consciente do que os colegas do exterior estão dizendo” sobre o assunto.

“Mas estamos absolutamente confiantes em nossa estratégia de desenvolvimento, unindo estratégias, estratégias de consolidação, solidariedade. Que esta é a principal missão do esporte – estar juntos. Tudo o que vai contra esta estratégia, [that] destrói, é inaceitável para nós”, Matytsin acrescentou, conforme relatado pela TASS.

O ministro do Esporte da Rússia afirmou que não há países hostis no esporte e abordou o tema da Rússia possivelmente realizando competições entre os países da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) e os países do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) .

“Eu não acho que você precisa fazer uma escolha para onde se virar” ele disse. “Temos um diálogo construtivo com os países asiáticos também.

“Nos esportes, dissemos repetidamente que não existem países hostis, realizamos muitos torneios abertos, convidamos a todos, mas todos tomam uma decisão de acordo com a situação política de seus países.”













Equipes e clubes russos já foram banidos das competições internacionais de futebol pela FIFA e pela UEFA depois que essas organizações seguiram uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) de tomar tal ação quando a operação militar foi lançada na Ucrânia no final de fevereiro.

O conselho também foi atendido por muitas outras federações esportivas, deixando a Rússia congelada fora da arena esportiva internacional.