Atletas de grande nome deixam a agência Kanye West em meio a uma briga antissemitismo – CMIO Esportes

O astro da NFL Aaron Donald e o jogador de basquete da NBA Jaylen Brown rescindiram seus contratos com a agência de marketing Donda Sports do rapper Kanye West após seus comentários antissemitas.

Agora conhecido como Ye, o popular produtor e músico postou comentários antissemitas no Twitter, que o levaram a ser dispensado pela Adidas.

Sua agência Donda Sports, em homenagem a sua falecida mãe, foi lançada em maio, com Donald, um jogador de linha defensiva do Los Angeles Rams e Brown, um armador do Boston Celtics, os dois primeiros atletas que West contratou.

Conforme confirmado em um comunicado divulgado com sua esposa Erica, no entanto, o vencedor do Super Bowl Donald e sua família “tomou a decisão de se separar da Donda Sports” devido à controvérsia envolvendo West.

“Os recentes comentários e demonstrações de ódio e antissemitismo são exatamente o oposto de como escolhemos viver nossas vidas e criar nossos filhos”, disse. os Donalds explicaram.

Embora Brown tenha afirmado inicialmente que ficaria com a Donda Sports, ele voltou atrás em sua decisão na terça-feira.

“Sempre, e sempre continuarei a me posicionar fortemente contra o antissemitismo, discurso de ódio, deturpação e retórica opressiva de qualquer tipo”. disse Brown.

Ao cortar laços com West no mesmo dia, a gigante alemã de roupas Adidas disse que não “não tolerar o antissemitismo e qualquer outro tipo de discurso de ódio”.

A Adidas revelou anteriormente que sua colaboração Yeezy com Kanye é uma das mais bem-sucedidas de sua história. Devido ao corte de laços com West, a Adidas deve ter um impacto negativo de US$ 250 milhões nos lucros em 2022.

A Forbes estima que perder seu contrato com a Adidas significa que o patrimônio líquido de West cairá de US$ 1,5 bilhão para US$ 400 milhões, o que significa que ele não ocupará mais a lista de bilionários da revista de finanças.













De acordo com o insider da NFL Ian Rapoport, Donald retrabalhado seu contrato com os Rams em julho, enquanto ainda era cliente da Donda Sports, para receber US$ 95 milhões nas próximas três temporadas até 2024.

A mudança fez dele o não-quarterback mais bem pago da história da NFL.

Brown, que levou o Celtics às finais da NBA no início deste ano, tem dois anos restantes na extensão de contrato de quatro anos e US$ 106,3 milhões que ele assinou com o Celtics em 2019. Ele deve ganhar uma extensão de quatro anos no valor de cerca de US$ 165 milhões. quando seu contrato atual expirar.