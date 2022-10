Khabib e Kadyrov jogam pacificadores após briga no UFC 280 (VÍDEO) — CMIO Esportes

A intervenção ocorreu depois que a estrela chechena Khamzat Chimaev e Abubakar Nurmagomedov foram vistos brigando em Abu Dhabi

Os lutadores russos do UFC Khamzat Chimaev e Abubakar Nurmagomedov resolveram suas diferenças depois que a briga da dupla no cage tirou o brilho do triunfo do título leve de Islam Makhachev em Abu Dhabi no fim de semana.

Abubakar – que é primo do ícone do UFC Khabib – foi visto brigando com a estrela chechena Chimaev na Etihad Arena na noite de sábado, logo após Makhachev ter finalizado o rival brasileiro Charles Oliveira no segundo round da luta pelo título no UFC 280.

A causa do conflito não ficou imediatamente clara, embora a dupla tenha se envolvido em uma briga online no ano passado.

Após as cenas de choque no sábado, o incidente parecia ter sido encerrado um dia depois, quando Abubakar Nurmagomedov e Chimaev se reuniram para uma reconciliação ao lado de Khabib, o recém-coroado campeão do UFC Makhachev e outros.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Khabib abordou o escândalo em uma mensagem direta aos fãs.

“O que aconteceu em Abu Dhabi não reflete bem em nós de forma alguma”, disse o ícone aposentado do MMA.

“Nem nós, nem Abubakar, nem o Islã, nem Khamzat, nem uma única pessoa. Já tivemos o suficiente.

“Todo mundo na internet está escrevendo sobre isso, até mesmo o evento histórico para o Islã ficou em segundo plano.

“Todos nós nos encontramos. Nós conversamos. Eles se desculparam e se abraçaram. Espero que no futuro nos reunamos apenas por boas razões.

“O Islã ganhou o cinturão, Khamzat pode fazer isso em seguida. Quero que nos encontremos novamente quando Khamzat ganhar o cinturão… Espero que incidentes como esse nunca mais aconteçam”, disse. acrescentou Khabib.

Outro mediador da paz parecia ser o líder checheno Ramzan Kadyrov, com quem Chimaev, que vive na Suécia, é frequentemente retratado em visitas à sua terra natal.

Em mensagem em uma conta do Instagram vinculada a Kadyrov, o dirigente disse que interveio na disputa.

“Os nervos estão no limite, não só no octógono, mas também fora dele”, disse Kadirov.

“Cada espectador está preocupado com os atletas [they support], e os lutadores experimentam as mesmas emoções que no ringue. Portanto, não é de surpreender que os mal-entendidos surjam no limite das emoções.

“Não há briga entre Khamzat Chimaev e Abubakar Nurmagomedov – eu estava pessoalmente assegurado, e passo essa informação para qualquer mal-intencionado.”

O líder checheno pediu às pessoas não o golpe a questão “Fora de proporção,” afirmando que “essas coisas acontecem, inclusive entre irmãos”.

O confronto entre Nurmagomedov e Chimaev ofuscou parcialmente o que foi uma noite histórica para o MMA russo, já que Makhachev seguiu seu amigo e mentor Khabib para se tornar campeão dos leves do UFC.

O ex-campeão de 31 anos finalizou o ex-campeão Oliveira com um triângulo de braço no segundo round da luta principal, cumprindo uma previsão há muito feita por Khabib e seu falecido pai, Abdulmanap.

Enquanto Khabib, Makhahev e sua equipe comemoravam no octógono, o lutador meio-médio Chimaev e Abubakar Nurmagomedov foram vistos de mãos dadas à margem, conversando.

A tensão explodiu quando Chimaev pareceu atacar primeiro, provocando uma resposta de Nurmagomedov antes que a dupla fosse logo separada pela equipe de segurança.

Chimaev, de 28 anos, esteve presente em Abu Dhabi como espectador, enquanto Nurmagomedov, de 32 anos, competiu no card no início da noite, derrotando o russo Gadzhi Omargadzhiev por pontos na luta pelos meio-médios.

Ainda não está claro o que desencadeou o confronto, embora Chimaev e Nurmagomedov tenham se envolvido em uma briga online no ano passado, quando o último pareceu se opor aos comentários que o checheno supostamente fez sobre Khabib.