Ás russo desfruta de avanço na carreira — CMIO Esportes

A tenista russa Veronika Kudermetova entrou no top 10 do mundo pela primeira vez em sua carreira, com a estrela nascida em Kazan subindo três posições no ranking atualizado de simples da WTA.

Kudermetova, 25, se beneficiou de uma temporada estável na qual chegou à final de três eventos do WTA Tour, também chegando às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez no Aberto da França em junho.

A jogadora nascida em Kazan subiu para o nono lugar do mundo na segunda-feira – sua classificação mais alta desde que se tornou profissional.

Kudermetova perdeu por pouco uma das oito vagas de simples disponíveis nas finais da WTA, quando perdeu para a grega Maria Sakkari nas quartas de final do Aberto de Guadalajara, no México, na semana passada.

A vitória significou que a número cinco do mundo, Sakkari, garantiu seu lugar nas finais da WTA em Fort Worth, Texas, às custas de sua rival russa.













Kudermetova, no entanto, disputará o evento de duplas no Texas ao lado da parceira Elise Mertens da Bélgica.

A russa é uma especialista em duplas, onde ela é a número cinco do mundo e é uma ex-finalista de Wimbledon.

A única representante da Rússia nas finais da WTA – onde um total de US$ 5 milhões em prêmios em dinheiro será oferecido quando o jogo começar no final de outubro – será Daria Kasatkina, que garantiu seu lugar entre as oito candidatas na semana passada.

Kasatkina, de 25 anos, continua sendo a jogadora feminina número um de seu país, pois também subiu três posições nas paradas atualizadas da WTA na segunda-feira, para a oitava posição, um lugar acima de Kudermetova.

Kasatkina também desfrutou de uma temporada forte na qual chegou à primeira semifinal do Grand Slam no Aberto da França, enquanto conquistava títulos em San Jose e Granby.

Em outra parte do ranking da WTA, a russa Liudmila Samsonova ocupa a 19ª posição, um lugar à frente da compatriota Ekaterina Alexandrova.

Anastasia Potapova está no número 44, enquanto Anna Kalinskaya subiu dez lugares para o número 63.

As russas Anna Blinkova, Varvara Gracheva e Kamilla Rakhimova também estão entre as 100 melhores jogadoras do mundo.