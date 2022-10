Vídeo revela a reação chocada de Khabib ao ‘roubo’ do UFC 280 (VÍDEO) — CMIO Esportes

O ícone do MMA ficou chocado após Petr Yan perder por decisão dividida contra Sean O’Malley

Khabib Nurmagomedov reagiu com descrença no placar dos juízes depois que o também lutador russo Petr Yan sofreu uma derrota para o americano Sean O’Malley em sua disputa de peso galo no UFC 280 em Abu Dhabi no fim de semana, revelou novas imagens.

As esperanças do ex-campeão peso galo Yan de recapturar o título sofreram um golpe significativo quando ele acabou no lado errado de uma decisão dividida contra o azarão O’Malley após três rounds de luta na Etihad Arena.

O russo foi premiado com o concurso 29-28 em um scorecard, mas os outros dois juízes deram 29-28 a favor de O’Malley.

O resultado chocou a comunidade do MMA, com muitos fãs e lutadores afirmando que Yan era “roubado” – mesmo que outros tenham dito que o concurso poderia ter sido de qualquer maneira.

Observando os bastidores enquanto se preparava para encurralar Islam Makhachev no evento principal da noite, Khabib reagiu incrédulo quando os placares foram lidos.

“Como isso é possível, irmão?” o ex-campeão peso leve invicto foi ouvido perguntando, em imagens compartilhadas pelo Red Corner MMA.

Khabib indicou que marcou todas as rodadas a favor de Yan, que deixou claro seu descontentamento com o resultado nas redes sociais após a luta, twittando: “Fodam-se os juízes.”

Em outro lugar online, o ex-campeão de dois pesos Henry Cejudo afirmou que o resultado foi o “maior roubo da história do UFC”.













Outros citaram a natureza apertada da competição, já que o número 11 do ranking O’Malley apresentou problemas com sua altura e vantagem de alcance.

O’Malley, 28, disse em seus próprios comentários pós-luta que sentiu o resultado “Poderia ter ido de qualquer maneira.”

Yan apertou o ritmo da luta e garantiu várias quedas, enquanto fazia sucesso nos pés.

O’Malley, no entanto, também balançou o russo com vários chutes e abriu um corte feio perto do olho direito de Yan com uma joelhada particularmente cruel.

O atraente O’Malley – que sofreu apenas uma derrota em 18 partidas profissionais – pode agora estar pronto para uma chance no atual governante de 135 libras, Aljamain Sterling.

Sterling defendeu seu título com uma vitória por nocaute técnico unilateral sobre o bicampeão TJ Dillashaw em seu co-main event em Abu Dhabi.

Yan, de 29 anos, terá que se reerguer depois de perder uma segunda luta consecutiva, tendo ficado do lado errado de outra decisão controversa dos juízes em sua revanche pelo título contra Sterling no UFC 273 em abril.