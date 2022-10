Gigantes ingleses ainda pressionam pelo prodígio russo – mídia – CMIO Esportes

Arsen Zakharyan estava prestes a se mudar para o Chelsea antes de um acordo fracassar no verão

O Chelsea ainda pretende chegar a um acordo para o meio-campista russo Arsen Zakharyan, apesar das dificuldades em concluir uma transferência no verão, segundo relatos em Londres.

Zakharyan, de 19 anos, parecia pronto para mudar para a Premier League do atual clube Dynamo Moscou em agosto, apenas para um acordo entrar em colapso no último minuto.

Os relatórios afirmavam que a principal questão era concordar com o pagamento da taxa de transferência de € 15 milhões (US $ 14,75 milhões) para Zakharyan, em meio a rigorosas sanções financeiras do Reino Unido impostas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia.

De acordo com o London Evening Standard, o Chelsea é "recusando-se a desistir" sobre o acordo antes da reabertura da janela de transferências em janeiro.













“O Chelsea está pronto para cumprir sua cláusula de liberação antes de uma transferência em janeiro, mas ainda não encontrou um avanço em suas negociações”. escreveu o repórter do Standard no Chelsea, Nizaar Kinsella.

O relatório afirma que as negociações anteriores fracassaram “devido às restrições da FIFA e da UEFA à contratação de jogadores russos” – embora o membro do conselho do Dynamo Moscow, Dmitry Gafin, tenha dito no mês passado que a questão era financeira.

“Não houve tempo suficiente – desde o momento em que a oferta foi recebida até o fechamento da janela – para resolver o problema técnico”, disse Gafin.

“Não se trata apenas de [English] FA – de fato, a federação recebe instruções dos clubes, e depois há o banco Barclays, que deve creditar esse dinheiro em nossa conta.”

Alegou-se que o Chelsea e o Dínamo têm um “acordo verbal” para ressuscitar o acordo – mas Gafin alertou que o jovem craque também atraiu o interesse de outros grandes clubes europeus.

Além disso, havia rumores de que Zakharyan estava procurando obter a cidadania armênia na esperança de que isso suavizasse um caminho potencial para Londres, embora essa especulação tenha sido descartada pelas autoridades armênias do futebol.

Zakharyan é regularmente incluído nas listas dos jovens jogadores de futebol mais brilhantes do mundo.

Ele foi quatro vezes internacional pela seleção principal russa, tornando-se o jogador de campo mais jovem da história do país ao fazer sua estreia em uma partida de qualificação para a Copa do Mundo contra a Croácia, em Moscou, em setembro passado.

A nível sénior, Zakharyan disputou 64 jogos pelo Dínamo de Moscovo, tendo marcado 15 golos e 19 assistências.

O adolescente marcou o placar no sábado, quando o Dínamo conquistou uma vitória por 3 a 1 sobre o rival Lokomotiv Moscou.