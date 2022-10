Rússia concorda com integração do futebol para novos territórios – ministro — CMIO Esportes

Clubes de futebol de quatro novos territórios russos serão integrados às ligas do país, confirmou o vice-primeiro-ministro Dmitry Chernyshenko nesta segunda-feira.

As regiões de Kherson e Zaporozhye, assim como as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk, tornaram-se oficialmente parte da Federação Russa no mês passado, depois que os eleitores das áreas apoiaram a medida em referendos.

Agora foi relatado que os clubes das regiões serão integrados aos campeonatos de futebol da Rússia, depois que os ministros chegaram a um acordo com a União Russa de Futebol (RFU).

“Estamos engajados na restauração da infraestrutura esportiva” Chernyshenko disse em uma reunião com o presidente Vladimir Putin.

“Concordamos com a RFU que vamos integrar os clubes locais em nossos campeonatos regulares de futebol.

“Tudo isso está sendo feito para que as novas regiões pareçam participantes russos de pleno direito.”













O anúncio ocorre depois que representantes do futebol da Crimeia disseram que oito clubes da região estão prontos para ingressar nas ligas da Rússia, após um longo período no limbo.

“Estamos muito ansiosos por isso, esperamos que isso aconteça em um futuro muito próximo”, disse. disse o ministro dos esportes da República da Crimeia, xerife Osmanov, conforme citado pela TASS no início deste mês.

“A infraestrutura do futebol, em princípio, está pronta hoje. Existem oito clubes profissionais no território da Crimeia que estão prontos para participar do nosso torneio principal de futebol comum. Há muito que sentimos falta das grandes competições”, acrescentou Osmanov.

O desenvolvimento ocorreria depois que o presidente da Premier League russa (RPL), Aleksandr Alaev, disse que a Rússia teve iniciativas anteriores para desenvolver o futebol na Crimeia rejeitadas pela Uefa e pela FIFA.

“Tive uma reunião com a FIFA e a UEFA em Helsínquia na Supertaça Europeia [in August]. Eram contratos informais. O futebol russo foi discutido”, Alaev revelou a Championat.

“A conversa foi sobre o fato de que desde 2014 a Crimeia é um território especial sob os auspícios da UEFA.

“Nestes últimos oito anos, tivemos um grande número de iniciativas, mas todas bloqueadas.













“Ao mesmo tempo, nossos colegas da FIFA e da UEFA também não conseguiram implementar nenhuma de suas iniciativas.

“Mesmo o dinheiro alocado pela decisão do Comitê Executivo da UEFA para o desenvolvimento do futebol na Crimeia não pôde ser enviado para a União de Futebol da Crimeia (CFU).

“Houve € 1 ou € 2 milhões (US$ 1-2 milhões). Mas o dinheiro ficou preso porque eles estavam tentando fazer isso através da Ucrânia.

“Pelo que entendi, [the money] está agora na conta da UEFA. Eles não podiam fazer nada com isso, e nós, entre outras coisas, discutimos isso mais de uma vez com nossos colegas europeus”. acrescentou Alaev.

A UEFA já havia demonstrado apoio sobre o assunto quando permitiu que a CFU fosse estabelecida em julho de 2015, antes de uma liga de oito equipes começar no mês seguinte.

Enquanto isso, as equipes russas continuam banidas das competições oficiais da UEFA e da FIFA como resposta ao conflito militar na Ucrânia.