Messi supera Ronaldo com novos recordes na Liga dos Campeões — CMIO Esportes

A recente boa forma de Lionel Messi continuou na noite de terça-feira, quando ele demitiu o Paris Saint Germain na vitória por 7 a 2 sobre o Maccabi Haifa na Liga dos Campeões.

Não apenas ajudando seu time a se classificar para as fases eliminatórias da principal competição de clubes da Europa, Messi também quebrou recordes com sua exibição de dois gols e duas assistências.

Seus dois gols, marcados aos 19 e 44 minutos, fizeram com que ele se tornasse o primeiro jogador a atingir 80 gols na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Isso foi feito em 85 partidas, com Ronaldo perdendo com 73 gols e não tendo chance de equilibrar as contas, já que ele está jogando atualmente pelo Manchester United na segunda série da Liga Europa.

2 e 2 – Lionel Messi é o jogador mais velho da história da UEFA Champions League a marcar duas vezes e dar duas assistências em um jogo (35 anos, 123 dias). Multifacetado. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL — OptaJoe (@OptaJoe) 25 de outubro de 2022

Além disso, com seus dois gols e duas assistências combinados, Messi, com 35 anos e 123 dias, tornou-se o jogador mais velho da história da Liga dos Campeões a fazer isso no mesmo jogo.

Ronaldo conseguiu a façanha na mesma partida em mais de uma ocasião, mas recentemente o fez pelo Real Madrid em 25 de novembro de 2015, aos 30 anos, quando os ajudou a vencer o Shaktar Donetsk por 4 a 3.

Ainda na quinta jornada, o antigo clube de Ronaldo e detentor do título perdeu a primeira partida da temporada em todas as competições ao ser derrotado por 3-2 pelo RB Leipzig.

No entanto, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não ficou desapontado com os seus homens e esteve longe de ser o maior embaraço da noite reservada ao seu antigo clube, a Juventus.

No grupo do PSG, o Benfica eliminou a Juve e muito provavelmente os condenou à Liga Europa ao bater os italianos por 4-3 em Lisboa.













Se o Maccabi Haifa vencer o Benfica ou conseguir um ponto, e o PSG vencer a Juventus na próxima vez, os gigantes da Serie A nem sequer garantirão a qualificação para a Liga Europa e terminarão no fundo do poço.

No Grupo G, os finalistas de 2021 Manchester City e Borussia Dortmund ficaram felizes com o empate em 0 a 0 para garantir suas vagas na próxima fase.

Na Áustria, o técnico do Chelsea, Graham Potter, fez o trabalho quando os londrinos venceram por 2 a 1 fora de casa sobre o RB Salzburg.

Eles conquistaram a qualificação e também ficarão em primeiro lugar se empatarem sua próxima partida, já que AC Milan e Salzburg lutam pela última vaga de qualificação restante.