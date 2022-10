A estrela russa Makhachev conquista o título dos leves do UFC — CMIO Esportes

Islam Makhachev finalizou Charles Oliveira para ser coroado campeão do UFC em Abu Dhabi

Islam Makhachev se tornou o mais recente campeão russo do UFC após derrotar o rival brasileiro Charles Oliveira no segundo round da luta pelo título dos leves em Abu Dhabi.

Com Khabib Nurmagomedov ao seu lado, Makhachev imitou seu amigo e mentor ao conquistar o título que já foi de seu compatriota Daguestão.

Makhachev, 31, já escreveu sua própria passagem na história do UFC, dominando Oliveira antes de garantir uma vitória por finalização aos três minutos e 16 segundos do segundo round na Etihad Arena.

Competindo na maior luta de sua carreira, Makhachev enfrentou questionamentos sobre como lidaria com a pressão contra Oliveira – um ex-campeão e rival mais experiente que devastou boa parte da elite dos leves do UFC nos últimos anos.

Mas – assim como Nurmagomedov havia previsto – Makhachev brilhou sob as luzes brilhantes no evento principal na noite de sábado.

O russo dominou da primeira posição no primeiro round da disputa, antes de balançar Oliveira com a mão direita para derrubá-lo no tatame no meio do segundo round.

A partir daí, Makhachev trabalhou no triângulo de braço enquanto Oliveira batia – encerrando a invencibilidade de cinco anos do brasileiro no UFC e inaugurando o reinado de Makhachev como líder dos leves.

Cenas de júbilo eclodiram no octógono quando Khabib ergueu Makhachev nos ombros, completando uma jornada que ele havia previsto junto com seu falecido pai e treinador Abdulmanap – que havia indicado Makhachev para seguir seu filho como campeão dos leves do UFC.

A aposentadoria de Khabib em 2020 abriu o caminho para que isso se concretizasse, mas não há erro de que o sucesso de Makhachev é merecido e de seu próprio mérito.

Ele provou isso contra Oliveira – o homem que sucedeu Khabib ao conquistar o título vago dos leves contra Michael Chandler em maio de 2021, antes de defendê-lo contra Dustin Poirier no final daquele ano.

Oliveira perderia o título na balança antes de vencer Justin Gaethje em maio deste ano, mas o lutador paulista se autoproclamou o legítimo governante da categoria até 155 libras antes de seu encontro com Makhachev pela coroa vaga.

O russo provou o contrário quando Makhachev ampliou sua invencibilidade para 11 lutas, e ele ainda provou a derrota apenas uma vez em sua carreira de 24 lutas – mais de meia década atrás.

Com Khabib e o respeitado treinador da American Kickboxing Academy (AKA) Javier Mendez ao seu lado, Makhachev desfilou seu título para o público de Abu Dhabi, onde a sensação russa de mídia social Hasbulla Magomedov também esteve entre as principais atrações desta semana.













“Eu treinei tanto para este momento” Makhachev disse de seu sucesso no título.

“Quero agradecer. Eu sempre acho que essa não vai ser uma luta fácil. Ele sempre empurra os oponentes, mas eu sei que ele vai ficar com medo das minhas habilidades no wrestling. Eu disse que este é o meu objetivo e Deus me deu [success].

“Meu cinturão é para o treinador de Abdulmanap Nurmagomedov. Ele disse treinando duro e você vai ser campeão. [Khabib’s] pai me fez”.

O campeão peso-pena do UFC, Alexander Volkanovski, logo entrou no octógono para sinalizar suas intenções para a próxima chance de Makhachev, em uma potencial luta de grande sucesso para iniciar a defesa do título do russo em 2023.

Mas isso é uma questão para o futuro, enquanto Makhachev e sua equipe certamente vão querer saborear o momento, pois cumpriram um sonho para muitos presentes em Abu Dhabi – e muitos outros assistindo de outros lugares.

Os pensamentos também serão poupados para o derrotado Oliveira, 33, que se impulsionou nos últimos anos entre uma multidão de pesos leves para se tornar o detentor de uma série de recordes do UFC e campeão da promoção.

Muitos, no entanto, sentirão que seu tempo já passou, tal foi a natureza decisiva da vitória de Makhachev.