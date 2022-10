Chimaev briga com primo Khabib no UFC 280 (VÍDEO) — CMIO Esportes

Os ânimos explodiram nos bastidores do UFC 280 em Abu Dhabi, quando a sensação chechena Khamzat Chimaev brigou com o também lutador Abubakar Nurmagomedov – que é primo do ícone do MMA Khabib.

Chimaev e Abubakar Nurmagomedov estavam ao lado do cage na Etihad Arena quando Islam Makhachev conquistou o título dos leves do UFC na noite de sábado com uma vitória no segundo round sobre Charles Oliveira.

O sucesso de Makhachev provocou cenas de júbilo entre sua equipe dentro do octógono, incluindo Khabib.

O membro da equipe Abubakar Nurmagomedov estava assistindo de perto da jaula, tendo competido mais cedo no card quando conquistou uma vitória por decisão sobre o também russo Gadzhi Omargadzhiev.

Chimaev, que estava presente em Abu Dhabi apenas como espectador, foi visto de mãos dadas com Nurmagomedov enquanto a dupla estava em profunda discussão após o final do evento principal.

A troca inicialmente parecia cordial, mas rapidamente se tornou desagradável quando Chimaev, usando um boné preto, pareceu atacar Nurmagomedov, que respondeu na mesma moeda.

Uma briga se seguiu quando a equipe de segurança interveio para dissipar as tensões, enquanto Khabib foi visto subindo na lateral da jaula, mas não interveio diretamente.

Não ficou imediatamente claro o que provocou a briga, embora Chimaev e Abubakar Nurmagomedov tenham trocado palavras em uma disputa online em 2021.

Naquela ocasião, o Daguestão pareceu avisar Chimaev depois de se ofender com os comentários que os chechenos fizeram sobre Khabib.

Questionado sobre as cenas do UFC 280, o presidente da promoção, Dana White, disse mais tarde à mídia “acontece, especialmente com ele”, em referência a Chimaev.













Chimaev emergiu como uma das maiores estrelas do UFC nos últimos anos.

O lutador de 28 anos explodiu em cena no verão de 2020 e está invicto em seis visitas ao octógono do UFC – mais recentemente destruindo Kevin Holland no primeiro round da luta peso-casado no UFC 279 em setembro.

Essa luta foi precedida por um corte de peso perdido por Chimaev para sua luta originalmente planejada contra Nate Diaz, e também viu ‘Borz’ se envolver em uma briga nos bastidores durante a semana da luta.

Khabib foi ouvido recentemente em um evento em Londres sugerindo que Chimaev deveria ter mais membros muçulmanos em sua equipe para evitar que ele se perdesse.

Chimaev mora na Suécia depois de emigrar na adolescência, mas costuma postar fotos ao lado do líder checheno Ramzan Kadyrov em suas viagens de volta à sua terra natal.

O peso meio-médio do Daguestão Abubakar Nurmagomedov, 32, detém um recorde de 2-1 desde que ingressou no UFC.

Ele é membro de uma equipe unida que inclui nomes como Khabib e o recém-coroado campeão dos leves do UFC Makhachev.

Abubakar estava entre os envolvidos na infame confusão em massa que eclodiu quando Khabib defendeu o título dos leves do UFC contra Conor McGregor em Las Vegas em 2018, depois compartilhando as lesões que sofreu naquela briga.