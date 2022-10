McGregor pesa sobre o sucesso do título de Makhachev no UFC — CMIO Esportes

A poeira mal havia baixado na impressionante vitória do título leve de Islam Makhachev no UFC 280 antes de Conor McGregor embarcar em um tweet com seus pensamentos sobre a ação de sábado à noite.

Makhachev cumpriu uma profecia feita pelo amigo e mentor Khabib Nurmagomedov – assim como o falecido pai de Khabib, Abdulmanap – ao conquistar a coroa do UFC até 155lbs com uma vitória por finalização no segundo round sobre Charles Oliveira em Abu Dhabi.

Enquanto Makhachev, Khabib e sua equipe comemoravam no octógono na Etihad Arena, McGregor já estava se preparando para disparar uma salva de mídia social com sua opinião sobre os procedimentos.

Começando com um elogio indireto pela exibição dominante de Makhachev contra o ex-campeão Oliveira, o irlandês não resistiu a recorrer a escavações no Daguestão e no amargo rival Khabib.

“Boa luta. bom desempenho”, McGregor começou no primeiro de uma série de tweets que previsivelmente foram excluídos.

“Eu construí todas as ferramentas para vencer esse estilo agora versus antes. Experiência vs. s***. Golpes de quebrar o rosto do clinch e golpes de cérebro de bebê por baixo”, acrescentou McGregor.

“E o resto do meu repertório você conhece. Perna esquerda de aço. Mão de volta do canhão. Controle de pulso.”

Na sequência, McGregor sugeriu que ele estava “intrigado” pela ideia de “desligando” Makhachev – embora o dublinense esteja afastado desde a brutal fratura na perna que sofreu contra Dustin Poirier em julho de 2021.

“A ideia de encerrar esse sistema de luta com meu próprio sistema desenvolvido é bastante intrigante para mim”, tuitou McGregor.

"A ideia de encerrar esse sistema de luta com meu próprio sistema desenvolvido é bastante intrigante para mim", tuitou McGregor.

"Qualquer um deles contra. Não é pessoal. É uma avaliação de habilidade e uma luta. Mesmo através de gerações… Uma guerra de desgaste. Para a caixa", acrescentou o irlandês, que atualmente está envolvido nas filmagens de um remake do filme de Hollywood 'Casa da Estrada' na República Dominicana.













Voltando suas atenções para Khabib – que intensificou seu papel de treinador com Makhachev desde que terminou sua carreira invicta – McGregor parecia zombar de seu ex-rival do octógono e dos planos estabelecidos pelo pai e treinador de Khabib, Abdulmanap.

“Eu tenho o sistema para ferir esse estilo de luta de caras que estou dizendo a você” escreveu McGregor.

“O mano é um idiota. Boca gorda, cale a boca, você não fez nada esta noite, exceto ir contra a vontade do pai e fugir. Ainda não está concluído o plano do pai, amigo. Você sabe. Seu povo sabe e eles falam sobre você.”

As farpas online se ampliaram quando o empresário de Khabib, Ali Abdelaziz, comentou, dizendo a McGregor: “Você é m*** da vida, pare de falar sobre pessoas família, você precisa de um tapa na cara logo ninguém se importa com você.”

Isso levou o ex-campeão peso dois do UFC a afirmar que “esmagar a cabeça de Abdelaziz.”

McGregor, de 33 anos, provocou um retorno do UFC no ano que vem na categoria meio-médio, mas conseguiu apenas uma vitória – contra Donald ‘Cowboy’ Cerrone – em suas últimas quatro visitas ao octógono.

‘The Notorious’ foi derrotado em lutas sucessivas por Poirier em 2021, e foi notoriamente estrangulado por Khabib em sua partida de rancor em Las Vegas em 2018.

Falando no UFC 280 em Abu Dhabi na noite de sábado, o chefe da promoção Dana White sugeriu que levaria pelo menos seis meses para o retorno de McGregor, já que ele não faz parte do grupo de testes da Agência Antidoping dos EUA (USADA).