Yan diz ‘f*** juízes’ enquanto fãs afirmam que russo foi roubado no UFC 280 — CMIO Esportes

Petr Yan não estava feliz depois de perder uma decisão dividida para Sean O’Malley em Abu Dhabi

O peso galo russo Petr Yan atacou os juízes depois de errar na decisão dividida contra o rival americano Sean O’Malley no UFC 280 em Ab Dhabi na noite de sábado.

Yan esperava colocar suas ambições de título de volta aos trilhos com a vitória sobre O’Malley, mas depois de três rodadas de luta, o resultado de sua disputa foi para o placar.

O’Malley recebeu o aceno de 29-28 em dois dos cartões, enquanto o outro marcou 29-28 a favor de Yan.

O russo cortou uma figura consternada assim que o resultado foi lido na Etihad Arena.













O’Malley tinha sido uma proposta estranha durante toda a luta com sua altura e vantagem de alcance, encontrando sucesso com seu jab e abrindo um corte feio perto do olho direito de Yan com uma joelhada viciosa.

Mas o ex-campeão peso galo Yan teve sucesso próprio nos pés, geralmente pressionando o ritmo da luta e levando ‘Suga’ O’Malley ao chão em várias ocasiões.

A luta ganhou o prêmio de ‘Luta da Noite’, já que os dois homens deixaram tudo dentro do octógono, mas o resultado claramente não agradou a Yan.

“Fodam-se os juízes”, twittou o russo após o concurso.

Yan ganhou forte apoio de fãs e colegas lutadores online, que também tiveram problemas com a pontuação.

“Juízes em Abu Dhabi estão com as carreiras fodidas” twittou o ex-candidato ao título dos meio-médios Jorge Masvidal.

“Cara… o Suga mostrou resistência e fez uma grande luta, mas não ganhou essa luta” acrescentou o ex-campeão dos médios Chris Weidman.

O ex-governante de dois pesos Henry Cejudo chegou a afirmar que o resultado foi o “pior roubo da história do UFC” adicionando: “Espero que nosso esporte não se torne boxe.”

O’Malley sugeriu em seus próprios comentários pós-luta que o resultado poderia ter sido de qualquer maneira.

“Eu não sabia honestamente [if I had won]” disse o jovem de 27 anos.

“Lutar é o esporte mais louco do mundo. Isso é o que acontece quando você luta contra o cara número um do mundo.

“Eu me machuquei mais do que nunca em uma luta. Eu definitivamente fui abalada.”













Yan, 29, havia afirmado antes da luta que O’Malley era um “Projeto UFC”, com o chefe de promoção Dana White sugerindo que o americano tinha potencial de superstar para sua personalidade colorida.

Yan também se sentiu prejudicado em sua última viagem ao octógono em abril, quando perdeu por decisão dividida contra Aljamain Sterling na revanche do título.

Yan já havia perdido o cinturão de 135 libras por uma joelhada ilegal em sua primeira luta com Sterling em março de 2021, antes de se recuperar contra Cory Sandhagen em outubro passado.

A derrota de sábado em Abu Dhabi foi a terceira derrota de Yan em 11 lutas no UFC e a quarta em sua carreira de 20 lutas no MMA profissional.

‘No Mercy’ agora terá que se reconstruir enquanto planeja um retorno potencial ao cume dos galos.

O’Malley, que foi classificado como número 11 no peso galo indo para a luta com Yan, agora pode estar à beira de uma disputa de título contra Sterling depois de melhorar seu recorde profissional para 16 vitórias, uma derrota e uma no contest.

Sterling defendeu seu status de líder peso-galo com uma vitória unilateral na luta co-principal do UFC 280 contra o bicampeão TJ Dillashaw, que estava lutando muito com uma lesão no ombro.