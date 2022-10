Esporte global ‘perdendo relevância’ sem a Rússia – ministro — CMIO Esportes

O esporte internacional está se deteriorando na ausência de uma forte competição de atletas da Rússia, de acordo com o ministro do Esporte russo, Oleg Matytsin. O funcionário comentou depois que a federação de esqui e snowboard a FIS anunciou a extensão da proibição de competidores russos e bielorrussos para a temporada 2022/23.

“A decisão da FIS de estender a não admissão de atletas russos às competições na temporada 2022/23 priva os fãs de esportes de uma luta divertida por medalhas e priva os atletas de uma competição séria”, disse. ler uma mensagem no Telegram de Matytsin no domingo.

“Os esquiadores russos estão entre os mais fortes do mundo, sem eles nenhuma competição internacional perde sua relevância, torna-se menos interessante e emocionante, e os resultados no placar são visivelmente inferiores aos anteriores.

“Continuamos apoiando nossos atletas, criando novos formatos de torneios para preservar a experiência competitiva e, junto com as federações, estamos trabalhando duro para proteger os direitos de nossos atletas.

“Tenho certeza de que a prática de expulsar russos em breve cessará, a comunidade esportiva mundial se lembrará dos principais princípios do Olimpismo e os campos esportivos voltarão a ser o local de um grande festival esportivo internacional”, disse. acrescentou o ministro.



A FIS confirmou no sábado que estava prolongando a proibição de atletas russos e bielorrussos de todas as suas competições, após uma reunião de seu conselho em Soelden, na Áustria.

“O Conselho da FIS decidiu, levando em consideração a integridade das competições da FIS e a segurança de todos os participantes, e de acordo com as recomendações do COI, continuar sua política de não permitir que equipes e atletas russos e bielorrussos participem de todas as competições da FIS. ” disse a organização.

A FIS agiu pela primeira vez para proibir russos e bielorrussos em março, também cancelando quaisquer eventos planejados para os dois países.

O órgão regulador de esqui e snowboard é apenas uma das várias federações esportivas que seguem uma recomendação emitida pela primeira vez pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em fevereiro por causa do conflito na Ucrânia.

Respondendo à notícia da extensão da proibição da FIS, a campeã olímpica russa de esqui cross-country Veronika Stepanova prometeu “voltaremos”. O jogador de 21 anos também compartilhou mensagens de apoio de fãs internacionais que discordaram da decisão da FIS.













A chefe da Federação de Esqui Cross-Country da Rússia, Elena Vyalbe, sugeriu que um discurso na semana passada do presidente do COI, Thomas Bach – no qual ele disse que era “não é o momento” para remover as proibições de atletas russos – teve um papel na decisão.

“Há um mês, eu estava em uma reunião dos comitês técnicos da FIS, conversando com representantes de outros países – nem todos eram a favor de prorrogar nossa suspensão”. Vyalbe disse ao jornal russo Championat.

“Mas depois do discurso inflamado de Thomas Bach em Seul, ficou claro que não havia esperança, ninguém iria contra uma organização superior. Não quero dizer mais nada sobre esse assunto.”

Autoridades esportivas russas frequentemente criticam as proibições impostas aos atletas de seu país como discriminatórias e contrárias ao princípio do esporte estar fora da política.