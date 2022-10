Detalhes impressionantes vazaram do contrato ‘recorde mundial’ de Mbappé – mídia – CMIO Esportes

Kylian Mbappe vai ofuscar Lionel Messi com o acordo mais lucrativo da história do esporte se cumprir todos os seus novos termos de contrato com o Paris Saint-Germain, de acordo com o Le Parisien.

O jogador de 23 anos surpreendeu o mundo do futebol em maio ao esnobar o Real Madrid e decidir estender seu tempo no PSG.

Mbappé deveria se juntar ao Real Madrid como agente livre quando o contrato de cinco anos que ele assinou com o PSG depois de deixar o Mônaco em 2017 expirou.

Em vez disso, ele colocou a caneta no papel no Parc des Princes até 2025, quando rumores se espalharam sobre os números gigantescos que foram oferecidos pelo clube apoiado pelo Catar.

Os detalhes exatos do contrato supostamente vazaram para o Le Parisien, que diz que Mbappe ganhará € 630 milhões (US $ 619 milhões) se ele o vir até o fim.

O contrato de Mbappé foi dividido em três partes e ele recebe salários de € 72 milhões (US $ 70,7 milhões) após um bônus de assinatura de € 180 milhões (US $ 176 milhões), que será dividido em três pagamentos.

Há também três bônus de fidelidade, com Mbappé recebendo € 70 milhões (US$ 68,6 milhões) se permanecer no PSG em 2023, € 80 milhões (US$ 78,5 milhões) se continuar em 2024 e mais € 90 milhões (US$ 88,3 milhões). ) para ficar até 2025.

Mbappé teria assinado para permanecer no PSG até 2024 com um ano extra opcional.

Kylian Mbappé ganhará € 630 milhões no Paris Saint-Germain se permanecer até 2025, segundo Le Parisien. em 2023, € 80 milhões em 2024, € 90 milhões em 2025 — Zach Lowy (@ZachLowy) 24 de outubro de 2022

Ele pode rescindir seu contrato assim que os dois primeiros anos forem concluídos, mas se Mbappé cumprir todo o contrato, ele superará Lionel Messi na lista dos contratos esportivos mais lucrativos.

Antes de deixar o FC Barcelona para o PSG como agente livre em 2017, Messi teria recebido US$ 138 milhões por temporada, já que o presidente anterior, Josep Bartomeu, levou o acordo para mais de US$ 550 milhões ao inserir uma série de bônus de renovação e fidelidade no contrato de quatro anos.

Detalhes do contrato de Messi vazaram pelo jornal espanhol El Confidencial em janeiro de 2021. Mas acredita-se que o quarterback Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, detinha o recorde antes disso, ao assinar um contrato de US$ 503 milhões por 10 anos em 2020.

No entanto, na segunda-feira, o especialista em mercado de transferências Fabrizio Romano disse que o PSG havia refutado a história sobre o contrato de Mbappe como “completamente errado com nenhum detalhe sendo correto.”

Romano também disse que os campeões da Ligue 1 estão considerando uma ação legal sobre o assunto.













A probabilidade de Mbappe ainda ser um jogador do PSG até 2025 é incerta, devido aos recentes desenvolvimentos. Há quinze dias, Marca na Espanha e RMC na França informaram que Mbappé estava desesperado para deixar o clube depois de sentir que o PSG havia “traído” ele quebrando uma série de promessas.

A Marca escreveu que a relação entre Mbappé e PSG “agora está completamente quebrado”, com isso aparecendo “que não há como voltar atrás”.

Mais tarde, Mbappé negou os relatos e alegou que ele é “muito feliz” onde ele está.

“Não pedi para deixar o PSG em janeiro” Mbappé disse ao RMC Sport.

“Fiquei tão chocado com essa notícia quanto todo mundo. As pessoas podem pensar que estou envolvido, [but] Eu não sou nada.”

O Marca disse que Mbappé estava preparado para sair na janela de transferências de janeiro com o Liverpool como um destino elogiado, mas um preço de € 400 milhões (US$ 393 milhões) colocado na Bola de Ouro significa que ele pode ter que usar a camisa do PSG até o final do ano. menos 2024.