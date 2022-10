McGregor emite novo insulto ao campeão russo — CMIO Esportes

Conor McGregor marca os campeões do UFC Islam Makhachev e Alexander Volkanovski “dois carrapatos”, como o irlandês afirmou que é “louco confiante” de um retorno bem sucedido à luta.

O russo Makhachev foi coroado o novo rei dos leves do UFC com uma performance dominante contra o rival brasileiro Charles Oliveira no UFC 280 em Abu Dhabi na noite de sábado.

O atual campeão peso pena Volkanovski estava entre os presentes na Etihad Arena, e o australiano entrou no octógono após a luta para reiterar sua intenção de enfrentar Makhachev na tentativa de se tornar o mais recente campeão peso dois do UFC.

Makhachev e o presidente do UFC, Dana White, disseram que estão de acordo com a luta – potencialmente em uma disputa realizada na terra natal de Volkanovski – embora McGregor tenha desprezado a ideia ao descartar uma luta entre os dois como um fracasso de bilheteria garantido. .

“Meus velhos cintos contados. Em dois carrapatos. Essa luta rende 10 compras”, disse o ex-campeão peso dois, zombando da suposta falta de atração pay-per-view de um evento principal Makhachev-Volkanovski.

McGregor, que atualmente está filmando um remake do filme de Hollywood ‘Road House’, afirmou que uma vez que seu desvio de atuação terminasse, ele faria um retorno bem-sucedido ao octógono.

“Estou me sentindo loucamente confiante. Calma. Desapegado da emoção. Consciente do que devo fazer e fazer acontecer. Visualizando. Eu vejo tudo. Claro. Este filme termina, estou de volta. Eu terei várias lutas concluídas no momento em que este filme for lançado. ” escreveu o irlandês.

“Lutar é mais fácil do que fazer filmes” acrescentou o ator de 33 anos em outro de uma série de tweets nos quais ele previu que ganharia prêmios de atuação por sua estréia na tela grande.

Volkanovski respondeu a McGregor com uma foto sua, compartilhando uma citação passada de The Notorious em que ele havia declarado “vencedores se concentram em vencer” e “Os perdedores focam nos vencedores.”

“Um ex-sábio disse uma vez …” escreveu o australiano.

Isso atraiu uma resposta mais cordial de McGregor, que disse estar “feliz” pelo sucesso de Volkanovski – provocando uma resposta respeitosa do campeão dos penas.

Menos impressionado foi o empresário de MMA Ali Abdelaziz – que conta com nomes como o conquistador de McGregor Khabib Nurmagomedov e o atual campeão Makhachev entre seus clientes.

“Seu idiota, o campeão diz que os perdedores se concentrem nos vencedores, pare de roubar o brilho das pessoas, Khabib levou sua alma em 6 de outubro. Você está vivendo sem alma” escreveu Abdelaziz, referindo-se à vitória de Nurmagomedov na quarta rodada sobre McGregor em sua partida de rancor de 2018 em Las Vegas.













Agora aposentado e mentor de Makhachev, Khabib estava no canto de seu protegido em Abu Dhabi no sábado, quando seu companheiro Daguestão se tornou o mais recente campeão do UFC na região.

McGregor, enquanto isso, reagiu com rancor previsível em uma série de tweets logo após essa conquista, mirando Khabib e alegando que ele tinha o “Ferramentas” para lidar com Makhachev.

O irlandês, no entanto, conquistou apenas uma vitória em suas últimas quatro visitas ao octógono e vem passando por uma longa recuperação da brutal fratura na perna que sofreu contra Dustin Poirier em julho de 2021.

O chefe do UFC, Dana White, revelou no sábado que pode levar pelo menos seis meses até que os fãs vejam McGregor no octógono novamente, já que ele não faz parte do grupo de testes da Agência Antidoping dos EUA (USADA).