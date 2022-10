Ex-número um do mundo feminino suspenso após teste de doping positivo — CMIO Esportes

Simona Halep, da Romênia, foi banida provisoriamente após devolver uma amostra positiva

A ex-tenista número um do mundo, Simona Halep, foi suspensa provisoriamente após testar positivo para uma substância proibida em uma amostra coletada no Aberto dos Estados Unidos no início deste ano, anunciaram autoridades do tênis.

A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) divulgou um comunicado na sexta-feira confirmando a notícia de que a bicampeã do Grand Slam seria afastada enquanto seu caso é investigado.

“A ITIA enviou ao jogador um aviso de pré-cobrança de uma violação da regra antidoping em 7 de outubro de 2022” afirmou a organização.

“Halep, que tem uma classificação WTA de nove, forneceu uma amostra enquanto competia no US Open em agosto de 2022.

“A amostra foi dividida em amostras A e B e a análise subsequente descobriu que a amostra A continha FG-4592 (Roxadustat), que é uma substância proibida listada na Lista Proibida da Agência Mundial Antidoping de 2022 (WADA).

“Os resultados analíticos adversos para substâncias não especificadas acarretam uma suspensão provisória obrigatória”, acrescentou.













O ITIA disse que Halep havia solicitado que sua amostra B fosse analisada, o que confirmou o mesmo resultado para o Roxadustat, que é um medicamento antianemia.

“Embora provisoriamente suspenso, o jogador não é elegível para competir ou participar de quaisquer eventos de tênis sancionados organizados pelos órgãos dirigentes do esporte”, disse o comunicado. observou a ITIA, que rege os regulamentos antidoping no tênis de acordo com o Código da Agência Mundial Antidoping (WADA).

Halep é bicampeão do Grand Slam, triunfando no Aberto da França em 2018 e em Wimbledon no ano seguinte.

Ela também foi finalista do Aberto da Austrália e alcançou o primeiro lugar do mundo em 2017. No total, Halep passou 64 semanas no topo das paradas da WTA durante sua carreira.

Halep sofreu uma saída chocante na primeira rodada do Aberto dos EUA para a ucraniana Daria Snigur em agosto, após a qual foi submetida a uma cirurgia nasal – encerrando sua temporada de 2022.

Respondendo à notícia de sua suspensão provisória, a romena emitiu uma mensagem aos fãs em seus canais de mídia social.

“Hoje começa a partida mais difícil da minha vida: uma luta pela verdade” escreveu Halep.

“Fui notificado de que testei positivo para uma substância chamada Roxadustat em uma quantidade extremamente baixa, que foi o maior choque da minha vida.

“Durante toda a minha carreira, a ideia de trapacear nunca passou pela minha cabeça, pois é totalmente contra todos os valores com os quais fui educado.

“Enfrentando uma situação tão injusta, me sinto completamente confuso e traído.

“Lutarei até o fim para provar que nunca tomei conscientemente nenhuma substância proibida e tenho fé que, mais cedo ou mais tarde, a verdade virá à tona.”

O escândalo de doping já está sendo descrito como o maior a atingir o tênis feminino desde que o ícone russo Maria Sharapova foi banido por 15 meses em 2016.

Sharapova foi punida por tomar meldonium depois que ela e sua equipe não sabiam que ele havia sido adicionado à lista de substâncias proibidas pela WADA.