Diretoria da escola age após jogador trans de vôlei ferir rival (VÍDEO) — CMIO Esportes

Imagens do incidente nos EUA supostamente mostraram uma jogadora do ensino médio sofrendo ferimentos na cabeça e no pescoço

Um conselho de educação da Carolina do Norte votou pela anulação dos jogos de vôlei feminino contra uma escola de um distrito rival depois que uma jogadora sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço em um incidente envolvendo um oponente transgênero. O Conselho de Educação do Condado de Cherokee votou por 5 a 1 a favor da medida no mês passado, embora a história tenha acabado de chegar às manchetes nos EUA e além. O escândalo surgiu quando um jogador do time da Hiwassee Dam High School teria sido alvo de um poderoso ‘pico’ – quando a bola é jogada bruscamente para baixo – por um jogador trans do time rival da Highlands School. Segundo relatos, a vítima sofreu sintomas de concussão a longo prazo e ainda não foi liberada para retornar aos jogos por um neurologista ou médico de cuidados primários. Imagens granuladas supostamente mostrando o momento da lesão foram compartilhadas online, enquanto se estima que a bola cravada estava viajando a 112 km/h, de acordo com o The Daily Mail. Nenhum dos jogadores envolvidos no incidente foi nomeado. Um debate sobre o assunto no Conselho de Educação do Condado de Cherokee no mês passado incluiu argumentos a favor e contra continuar a competir contra a escola em questão. As preocupações de segurança foram minimizadas por alguns membros da discussão, embora o vice-presidente Jeff Martin tenha argumentado que havia “uma vantagem competitiva e uma preocupação de segurança para certas equipes”.









Um participante declarou ao conselho que esperava que eles votassem “baseados em sua moral, ética e educação cristã”, conforme ata da reunião. Por fim, foi decidido que o município “não participará de nenhum jogo de vôlei, time do colégio ou time do colégio júnior, contra Highlands devido a questões de segurança.” A participação de atletas trans no esporte feminino continua sendo uma questão extremamente controversa. No esporte universitário dos EUA, o debate foi ainda mais alimentado por uma série de performances recordes da nadadora trans Lia Thomas. Thomas competiu anteriormente como homem antes de mudar para competir em eventos femininos na Universidade da Pensilvânia após a transição.

