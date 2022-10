Yan da Rússia surpreendeu no UFC 280 — CMIO Esportes

A busca de Petr Yan para recuperar o título peso galo do UFC sofreu um grande revés quando o russo caiu para uma derrota por decisão dividida contra o rival americano Sean O’Malley no UFC 280 em Abu Dhabi.

Yan nunca pareceu totalmente confortável durante toda a competição com o esguio O’Malley, que teve sucesso com seu jab e venceu por 29-28 em dois dos três placares, enquanto o outro marcou 29-28 para Yan.

Yan era o desafiante número um até 135 lbs antes da luta e pretendia se reagrupar depois de perder sua revanche pela luta pelo título contra Aljamain Sterling nos placares do UFC 273 em abril.

Mas ‘No Mercy’ acabou sofrendo uma terceira derrota sob a bandeira do UFC, nunca alcançando as alturas contra O’Malley que o russo exibiu com tanta frequência em visitas anteriores ao octógono – mesmo que muitos ainda sintam que ele fez o suficiente para superar a luta.

Os estágios de abertura na Etihad Arena na noite de sábado viram Yan manter distância contra O’Malley, já que as primeiras trocas foram praticamente sem intercorrências.

O russo apoiou O’Malley contra a grade em uma tentativa de ganhar o controle, também acertando um slam.

Mas O’Malley teve sucesso em pé quando seu jab encontrou um ponto alto – destacando a proposta desajeitada que ele estava fazendo com sua vantagem de alcance.

O’Malley saiu balançando no segundo round quando a luta explodiu em vida. Yan causou danos e teve um corte feio aberto perto de seu olho direito, mas se reagrupou e pressionou seu oponente contra a gaiola em um esforço renovado para exercer pressão.

O’Malley permaneceu perigoso com seu alcance superior sempre que a luta voltou ao centro da jaula, mesmo que Yan continuasse a forçar o ritmo – embora sem o tipo de fluidez ou regularidade total que tantas vezes tem sido sua marca registrada.

O russo teve mais quedas para fechar o segundo round, mas não foi o domínio que muitos esperavam do ex-campeão contra seu rival número 11 do ranking.

O’Malley trabalhou seu jab para iniciar o terceiro round, mantendo Yan no comprimento do braço. Aos poucos, ‘Suga’ foi desfrutando de mais alegria à medida que a luta se abria entrando nos três minutos finais.

Yan pressionou contra a gaiola novamente para fechar a luta, mas O’Malley também fez um trabalho inteligente durante a luta.

Sangrando do olho direito, Yan aterrissou com golpes pesados ​​para sinalizar o último minuto da luta e terminou a luta na primeira posição, mas parecia evidente que os placares seriam apertados.

Então isso provou, e foi o desanimado Yan que acabou no lado errado de uma decisão dividida que alguns acharão controversa, enquanto outros elogiarão O’Malley por um desempenho de destaque.

O presidente do UFC, Dana White, está entre os que apontam o colorido O’Malley para o potencial estrelato com a promoção, e o maior escalpo de sua carreira melhorou o recorde da carreira do americano para 16-1, com um no contest.

O jogador de 27 anos pode agora se ver empurrado para uma improvável disputa pelo cinturão peso-galo, com o governante de 135 libras Sterling enfrentando o ex-campeão duas vezes TJ Dillashaw no co-main event no final da noite em Abu Dhabi.

Yan, 29, caiu ainda mais da glória que desfrutou ao conquistar o cinturão dos galos contra o brasileiro José Aldo em Abu Dhabi em julho de 2020.

Desde então, Yan perdeu o título com uma controversa derrota por desqualificação contra Sterling, antes de se recuperar de forma impressionante contra Cory Sandhagen em outubro passado e depois perder uma decisão para Sterling em abril.

Esta última derrota para o russo será sem dúvida a mais decepcionante, já que ele agora busca desesperadamente um caminho de volta ao topo do peso galo do UFC.