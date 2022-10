Oficial olímpico russo reage ao desprezo do congresso — CMIO Esportes

As ações de um oficial esportivo dinamarquês que saiu de um discurso proferido pelo presidente do Comitê Olímpico Russo (ROC), Stanislav Pozdnyakov, são irrelevantes, de acordo com o oficial esportivo Vitaly Smirnov.

O chefe do ROC, Pozdnyakov, falou na quinta-feira na Assembleia Geral da Associação de Comitês Olímpicos Nacionais (ANOC), que está sendo realizada na capital sul-coreana, Seul.

Pozdnyakov dirigiu-se ao congresso em seu papel de presidente da Comissão de Cultura e Educação da ANOC e mostrou um vídeo aos delegados com imagens de eventos internacionais realizados na Rússia no início deste ano.

De acordo com o Inside the Games, o delegado dinamarquês Hans Natorp deixou a sala durante a apresentação, posteriormente marcando-a "propaganda."













As ações da Natorp ocorrem depois que o Comitê Olímpico Nacional Dinamarquês (DIF) questionou a participação russa e bielorrussa na reunião da ANOC.

Autoridades dos dois países são livres para participar, apesar do Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendar a proibição de atletas russos e bielorrussos de todas as competições devido ao conflito na Ucrânia.

Respondendo à notícia da paralisação de Natorp, o oficial russo Smirnov – que é membro honorário do COI, há muito tempo servindo à organização – desdenhou o gesto.

“Onde está a Dinamarca na tabela de classificação do movimento olímpico e onde está a Rússia?” Smirnov disse à RIA Novosti.

“O movimento olímpico e os Jogos Olímpicos sobreviveriam calmamente à ausência da Dinamarca, mas a ausência da Federação Russa seria um golpe.

“Deve-se notar que há mais de 200 países no movimento olímpico e apenas um decidiu sair”, acrescentou Smirnov.

Relatos do Inside the Games afirmaram que a Natorp "estava entre vários delegados" que saiu da sala durante o discurso de Pozdnyakov.













A autoridade dinamarquesa havia sido acusada um dia antes pelo presidente do COI, Thomas Bach, por comentários que foram percebidos como depreciativos em relação ao contingente russo em Seul.

Bach insistiu que a organização“não pintar todo mundo com o mesmo pincel por causa das ações de seu governo”.

Falando na quarta-feira, Bach defendeu a decisão do COI de recomendar a proibição de atletas russos e bielorrussos, argumentando que isso serviu para proteger a integridade do movimento olímpico e mantê-lo livre de “politização”.

O funcionário alemão acrescentou que era “não é o momento” para reverter as proibições, embora ele tenha dito que os dignitários esportivos russos e bielorrussos devem estar livres de sanções para que possam participar das reuniões do COI.

Autoridades russas há muito criticam as suspensões aplicadas aos atletas de seu país, descrevendo-as como discriminatórias e permitindo que a política minar os princípios esportivos.