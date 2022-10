Meta condenada a pagar US $ 1 milhão a ex-estrela do futebol – CMIO Esportes

O caso centrou-se no Facebook ‘bloqueando’ o sobrenome de Dmitry Khokhlov devido a conotações anti-ucranianas percebidas

Um tribunal distrital de Moscou ordenou que a gigante de tecnologia americana Meta pague mais de 65 milhões de rublos (US$ 1,05 milhão) em compensação ao ex-jogador de futebol internacional russo Dmitry Khokhlov. O caso envolveu alegações de que o Facebook frequentemente bloqueou seu nome interpretando-o como um insulto aos ucranianos.

O Tribunal Distrital de Solntsevo, na capital russa, satisfez parcialmente a reivindicação de Khokhlov, 46, em uma decisão proferida na terça-feira. Meta foi condenada a desbloquear todas as referências a Khokhlov em suas redes de mídia social, além de pagar uma indenização de 64 milhões de rublos por danos causados ​​ao seu nome, 1 milhão de rublos em danos morais e 571.000 rublos em custos legais.

O tribunal observou que a decisão foi tomada sem a presença de representante da Meta, embora a empresa tenha o direito de recorrer da decisão.

“Esta é uma decisão de ausência, demora um pouco mais, primeiro eles devem ser notificados, vamos notificá-los através da América”. disse a advogada de Khokhlov, Anna Varganova, comentando com a TASS.

“Vai levar tempo, depois que entrar em vigor, eles terão tempo para fazer ou não reclamação. Se eles não apresentarem uma queixa, então um mandado de execução será emitido”.

Varganova acrescentou que, embora o Meta seja proibido na Rússia por “atividade extremista”ela e seu cliente iriam buscar o pagamento de compensação, pois o problema permanece com o nome de Khokhlov para usuários fora do país.













Khokhlov e sua equipe jurídica abriram o caso no ano passado e buscavam até 150 milhões de rublos em compensação. Eles acusaram o Facebook de causar “dano moral” interpretando o nome de Khokhlov como um termo depreciativo para os ucranianos.

De acordo com as alegações, o Facebook e o Instagram bloquearam o uso de seu sobrenome por meio de seus algoritmos por causa de sua semelhança com a palavra ‘khokhol’, que às vezes é usada para se referir aos ucranianos.

Relatos do Facebook proibindo o uso de ‘khokhol’ e seus derivados surgiram pela primeira vez em 2015, provocando debate sobre sua aplicação.

O termo tradicionalmente descrevia o estilo cossaco ucraniano de corte de cabelo, mas às vezes assumiu conotações depreciativas quando usado por falantes de russo.

“Meu nome está sendo bloqueado. Nem eu, nem meus amigos ou conhecidos podemos usar o Facebook e o Instagram normalmente”, disse. Khokhlov disse no ano passado.

Argumentou-se que bloquear o nome de Khokhlov significava que ele aparecia com menos frequência em pesquisas e publicações na imprensa, o que poderia diminuir potenciais ofertas de patrocínio.