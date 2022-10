Bizarra disputa de bandeiras entre lutadoras de braço femininas (VÍDEO) — CMIO Esportes

Atletas cazaques e turcos cobriram as bandeiras uns dos outros durante o Campeonato Mundial de Queda de Braço

O Cazaquistão tentou minimizar as cenas em que duas lutadoras de braço representando sua terra natal brigaram com um rival turco sobre qual bandeira do país deveria ocupar o lugar de destaque no pódio.

O incidente ocorreu durante uma cerimônia de premiação no Campeonato Mundial de Luta de Braço na cidade turca de Antalya.

Diana Tyukova e Dana Asanova do Cazaquistão terminaram em segundo e terceiro lugar no evento júnior até 50 quilos usando o braço esquerdo.

Ao ocupar seus lugares no pódio, eles desfraldaram uma grande bandeira cazaque sobre ele.

Isso significou que a vencedora do evento, Caglayan Derya Ceren, do Türkiye, não teve espaço quando conquistou o primeiro lugar e teve que segurar sua bandeira turca menor sobre a cazaque.

Seguiu-se um vai-e-vem cômico em que os jovens disputavam a primeira posição de bandeira.

Quando os certificados foram entregues, Tyukova e Asanova resolveram a disputa simplesmente segurando a bandeira no ar atrás de seu rival turco.

Em uma aparente tentativa de difundir quaisquer tensões potenciais entre os dois países, o incidente foi abordado pelo técnico da equipe nacional de queda de braço do Cazaquistão e pelo Comitê de Esportes e Educação Física.

O comitê disse através de seu serviço de imprensa que “às vezes no esporte de alto nível, o espírito competitivo é transferido da arena para o pódio.”

“Esta é a ambição e a tenacidade dos verdadeiros atletas”, acrescentou, de acordo com Tengri News, alegando que Tyukova e Anasova “tomou conta de brincadeira” o pódio.