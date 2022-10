Este é o próximo megastar do UFC na Rússia? — CMIO Esportes

Na noite de sábado, em Abu Dhabi, o russo Islam Makhachev terá como objetivo cumprir uma profecia ao enfrentar Charles Oliveira pelo título vago dos leves na luta principal do UFC 280.

Por vários anos, Makhachev, nascido no Daguestão, foi citado como o verdadeiro sucessor de seu amigo e parceiro de treinamento Khabib Nurmagomedov, com alguns até dizendo que o arsenal de armas que Makhachev possui substitui o do ícone invicto das artes marciais mistas Khabib.

Mas para que a profecia se torne realidade, Makhachev deve passar pelo teste mais difícil de sua carreira até hoje, quando se envolve com o brasileiro Oliveira – talvez o único homem no UFC que tem credenciais para causar sérios problemas ao russo no tatame.

Oliveira também tem seus próprios projetos de grandeza, tendo conquistado o título dos leves vago por Khabib e depois defendido, apenas para ser destituído da coroa na balança antes de sua última viagem ao octógono em maio.

O desejo queima dentro do brasileiro para corrigir essa injustiça percebida, enquanto Makhachev pretende sair de debaixo das asas de seu mentor ‘A Águia’ e forjar sua própria história.

Monte as várias peças e você terá uma luta entre dois dos melhores competidores do mundo duelando para seguir Khabib como o próximo campeão dominante de sua divisão

As últimas quatro lutas de Makhachev foram todas terminadas antes do gongo final, mostrando um instinto matador que o levou à beira da proeminência do título mundial, com nomes como Bobby Green, Dan Hooker, Thiago Moises e Drew Dober incapazes de lidar com o calor que o destaque russo trouxe com ele para a jaula.

Mas com lutadores como Makhachev, não é apenas o resultado de suas lutas que deve ser levado em conta, mas mais a forma como elas foram alcançadas. Simplificando, o russo passou pela maior parte de sua competição na organização de elite do MMA do mundo – e, se alguma coisa, ele parece estar melhorando com a idade.

Vitórias. Muitas vitórias. Makhachev, de 31 anos, está 22-1 em sua carreira no MMA até o momento, e tem um recorde de 11 vitórias contra apenas uma derrota no UFC.

Que papel Khabib desempenhou na ascensão de Makhachev? Um crucial. Khabib, que é um dos campeões mais dominantes da história do UFC, raramente deixava passar uma entrevista sem falar da ascensão do amigo – mas mais do que isso, ele forjou um caminho que permitiu a Makhachev seguir. Ambos os lutadores foram treinados sob a tutela do falecido pai de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, e cresceriam testando as habilidades um do outro enquanto davam seus primeiros passos nos esportes de combate. Rapidamente ficou claro que a dupla se diferenciava de muitos de seus pares por sua intensa determinação de ter sucesso. Makhachev posteriormente se juntaria a Khabib nos tatames da American Kickboxing Academy (AKA) em San Jose, Califórnia, onde o técnico Javier Mendez se tornaria seu treinador nos EUA e supervisionaria ambos os seus respectivos desenvolvimentos enquanto faziam seus nomes no UFC. Na verdade, Mendez ficou tão impressionado que ele diz que Makhachev tem as ferramentas necessárias para ofuscar até mesmo as conquistas de Khabib na jaula – principalmente devido ao seu arsenal mais robusto de trocação. “A diferença entre Islam e Khabib é quando Khabib estava no Daguestão treinando na academia de Abdulmanap – a academia de seu pai – Khabib só treinava comigo realmente”, disse Mendez ao jornal americano MMA Junkie. “Ele realmente não treinaria em pé com ninguém. Ele treinaria comigo. Então, seu tempo envolvido na trocação era muito limitado, enquanto Islam era inteligente o suficiente para treinar com outras pessoas e ele tem ótimos treinadores em casa que estão trabalhando com ele. “Assim, com ele, sua greve está mais à frente do que a de Khabib, apenas pelo fato de que o Islã estava trabalhando o ano todo em sua greve..” Hoje, a influência de Khabib sobre Makhachev completou o ciclo e ele é contado como uma engrenagem crucial na rotina de treinamento de seu amigo, enquanto o próprio Makhachev diz estar ciente da vantagem de ter alguém do know-how de Khabib ao seu lado. “Sim, haverá Khabib e Javier Mendez [in my team]. Veremos quem mais. Se Khabib estiver no canto, é +10 para wrestling, para trocação, para tática”, disse. disse Makhachev.

O homem parado em seu caminho No papel, o recorde recente de Charles Oliveira rivaliza até mesmo com o de Khabib Nurmagomedov. Khabib venceu todas as suas 13 lutas no UFC, mas Oliveira igualará essa corrida com uma vitória contra Makhachev nos Emirados Árabes Unidos neste fim de semana (mesmo que tenha sofrido oito derrotas em sua longa carreira no UFC). Mas, novamente, não é apenas a sequência de vitórias – mas também a forma como Oliveira, 33 anos, as alcançou. Se você olhar para algumas das principais vitórias de Khabib, as comparações são gritantes. Khabib levou um round e meio, ou 6,5 minutos em dois rounds para derrotar o lutador americano Justin Gaethje; Oliveira fez o mesmo em pouco mais de três minutos. Khabib exigiu a melhor parte de três rodadas, ou mais de 12 minutos para despachar Dustin Poirier. Oliveira? Ele levou um minuto a menos para alcançar o mesmo resultado, embora tenha sido abalado ao longo do caminho. Oliveira também detém uma vitória dominante contra Tony Ferguson – o homem que foi anunciado por tanto tempo (com ou sem razão) como o maior teste potencial de Khabib no cage. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

O desafiante ao título do UFC Makhachev está ‘no auge’, alerta Khabib Estilisticamente falando, isso não poderia ser muito mais desafiador para Makhachev. O russo é considerado um dos melhores grapplers de sua geração, mas talvez esteja enfrentando a maior especialista em finalizações que o esporte já viu em Oliveira, o recordista de todos os tempos de mais finalizações na história do UFC (16).

Existe algum sangue ruim entre os dois campos? Embora não estejamos nos aproximando dos níveis de conversa fiada de Khabib-McGregor, está claro que essa luta ocorrerá em uma atmosfera carregada. Oliveira observou que sentiu um certo desrespeito do camp de Makhachev quando foi sugerido por Khabib que Oliveira nem apareceria em Abu Dhabi antes da luta, insinuando que o brasileiro fabricaria um motivo para escapar da luta de alguma forma.











“Essa é minha opinião pessoal, algumas pessoas podem não gostar, mas estou apenas dando minha opinião.” o ex-campeão disse recentemente ao UFC Rússia. “As pessoas dizem que é desrespeito, mas não vejo desrespeito aqui. Em 22 de outubro, queremos apenas superá-lo”. Makhachev também sugeriu que Oliveira estava tentando evitá-lo depois que o brasileiro levantou a mão para possíveis lutas lucrativas com Conor McGregor ou Nate Diaz – outra acusação que foi negada por Oliveira que, pelo menos até agora, enfrentou all-comers em 155 libras. A luta de McGregor, e o dia de pagamento que se seguiu, presumivelmente estarão lá para qualquer um dos homens perseguir uma vez que os negócios sejam resolvidos neste fim de semana.

Como será a luta? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. As lutas de Makhachev tendem a seguir um esquema semelhante de agressão para a frente em busca de uma queda, e a partir daí a luta existe inteiramente em sua casa do leme. Mas isso apresenta uma oportunidade para Oliveira. Ele é adepto de lutar com o pé de trás e convidar inimigos para a teia de finalizações de sua aranha, mas ultimamente também tem mostrado proezas imensamente aprimoradas no jogo em pé, com nomes como Michael Chandler, Jared Gordon e Nik Lentz entre seus vítimas de nocaute.









Gaethje, por exemplo – um homem que é conhecido por colocar a cabeça em situações em que outros não colocariam uma bigorna de ferreiro – disse que nunca foi tão atingido por Oliveira no início deste ano, como se Oliveira possuísse alguma coisa estranha poder que só pode ser verdadeiramente compreendido sentindo-o em primeira mão. Makhachev provavelmente só vai para o chão em cenários em que ele sente que tem vantagem, então não espere que ele teste as proezas de Oliveira no jiu-jitsu com muita frequência, ou até que ele tenha causado algum dano de antemão. Mas, em última análise, é isso que torna a luta tão atraente. Existem cenários realistas que dariam vitória a qualquer um dos lutadores, mas suspeita-se que o vencedor será aquele que conseguir implementar sua estratégia primeiro. Makhachev e sua equipe também indicaram que veem Abu Dhabi como um local ‘casa’, algo que também adiciona outra ruga ao que parece ser uma luta equilibrada.