Chefe olímpico diz que ‘não é hora’ de suspender as proibições russas – CMIO Esportes

Um discurso de uma hora do presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em Seul na manhã de quarta-feira, o viu afirmar que agora é “não é o momento” para levantar a proibição de atletas russos.

O COI fez uma recomendação para banir os atletas russos de esportes internacionais quando a operação militar foi lançada no final de fevereiro.

Bach sugeriu que os atletas russos podem ser autorizados a voltar ao redil internacional, desde que denunciem o conflito.

Em uma Assembleia Geral da ANOC (Associação de Comitês Olímpicos Nacionais) na capital sul-coreana na manhã de quarta-feira, Bach insistiu que os atletas não deveriam ser punidos pelas políticas de seu governo e acusou alguns governos de interferir politicamente na autonomia dos órgãos esportivos.

Bach disse que a situação que viu a Rússia e a Bielorrússia banidas da arena esportiva internacional é "único" para o movimento olímpico.













Ele novamente acusou a Rússia de violar a ‘Trégua Olímpica’ ao lançar uma ação militar contra a Ucrânia e alegou que o “anexação” do território ucraniano pela Rússia “aprofundou sua violação da Carta Olímpica”.

“Tudo isso significa para nós que as sanções contra os governos russo e bielorrusso devem e permanecerão firmemente em vigor”. destacou o chefe do COI.

Ele alegou que a recomendação feita pelo COI contra atletas russos e bielorrussos era uma “medidas de proteção”, protegendo contra a interferência política dos governos contra eles.

“Fizemos isso, mas com o coração muito pesado, porque essas medidas de proteção dizem respeito a atletas e funcionários que não são responsáveis ​​por essa guerra, que não iniciaram essa guerra”, disse. explicou Bach.

“Atletas nunca devem ser vítimas das políticas de seus próprios governos” ele adicionou.

Bach disse que o COI foi colocado em “dilema insolúvel”. “Por um lado, não podemos cumprir plenamente nossa missão olímpica, que é proteger os atletas e unir o mundo inteiro em uma competição pacífica…” ele admitiu.

“Agora, infelizmente, nesta situação única, a única forma de proteger esta missão foi recomendar a não participação dos atletas apenas por causa do passaporte.”

“Se tivéssemos cedido a essa pressão política, se tivéssemos cedido a esse ataque à nossa autonomia, teríamos experimentado um efeito dominó que levaria à discriminação e ao conflito no esporte apenas por razões políticas”. Ele continuou.

“Tivemos que proteger o sistema esportivo internacional da politização total do esporte. Porque hoje são a Rússia e a Bielorrússia, mas se deixarmos a política tomar conta do desporto, amanhã serás tu. E isso, devemos prevenir.

“Devemos evitar que o esporte se torne mais uma ferramenta do popular regime de sanções olho por olho no mundo, por qualquer motivo político. Cada um de nós precisa saber que eles podem ser afetados no futuro”, disse. ele adicionou.

Bach disse que, no interesse de todos, "resistimos firmemente a essa politização total do esporte. Ao nos levantarmos firmemente contra essa politização total do esporte, não cairemos na armadilha da máquina de propaganda que quer fazer as pessoas acreditarem que somos nós que estamos violando a Carta Olímpica".













Visando a Rússia, Bach disse que é “perverso” denunciar as sanções e medidas protetivas como “politização do esporte” como os dirigentes políticos e desportivos russos têm feito com frequência.

“As razões para as sanções, bem como as medidas de proteção, ainda existem. Este não é o momento de mudar nenhuma de nossas sanções ou medidas de proteção”, disse. Bach disse, agradecendo aos que os seguiram.

Abordando a questão de por que as sanções não foram estendidas às organizações esportivas russas e bielorrussas, Bach sublinhou que isso ocorre porque o conflito “não foi iniciado pelo povo russo, pelos atletas russos, pelo Comitê Olímpico Russo ou pelos membros do COI na Rússia”.



“As sanções podem e devem ser impostas apenas àqueles que são responsáveis ​​por iniciá-lo”, ele reiterou.