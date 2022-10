Messi escolhe os favoritos da Copa do Mundo — CMIO Esportes

A atual campeã França e o pentacampeão brasileiro são os favoritos para vencer a Copa do Mundo de 2022 em dezembro, de acordo com o ícone argentino Lionel Messi.

Em conversa com a DIRECTV, Messi observou que Brasil, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha são sempre os favoritos para vencer o principal torneio internacional de futebol.

Este ano, no entanto, ele sente que França e Brasil são as duas equipes mais fortes a chegar à fase de grupos no final de novembro.

“Sempre dizemos os mesmos grandes times… mas, se tiver que escolher, Brasil e França são os dois grandes candidatos a vencer a Copa do Mundo”, disse Messi.