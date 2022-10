Makhachev teve a chance pelo título por causa de Khabib, afirma rival — CMIO Esportes

O russo Islam Makhachev recebeu a chance pelo cinturão dos leves do UFC por influência do amigo e ex-campeão Khabib Nurmagomedov, segundo o rival Charles Oliveira.

O fenômeno do grappling do Daguestão, Makhachev, enfrenta o brasileiro Oliveira na luta principal do UFC 280, em Abu Dhabi, no sábado.

Oliveira, que foi destituído do título até 155 libras na balança antes de sua última luta contra Justin Gaethje em maio, acusou Makhachev de desfrutar do favoritismo por sua estreita associação com o Hall da Fama do UFC Khabib.

“Acho que o Islã merece todo o respeito do mundo” Oliveira disse em um dia de mídia do UFC na quarta-feira, de acordo com o MMA Fighting.

“Mas acho que ele deveria ter lutado com alguém talvez entre os cinco primeiros como eu fiz, não apenas surfar na onda de outra pessoa e pular a linha como ele fez.”













Khabib estará no canto de Makhachev em Abu Dhabi, continuando seu papel de amigo, companheiro de equipe e mentor de seu compatriota daguestão – um caminho que começou quando ambos surgiram sob a tutela do falecido pai de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov.

Oliveira afirma que o papel de Khabib na campanha por uma disputa de cinturão para seu protegido influenciou nomes como o presidente do UFC, Dana White.

“É para a história e tudo [Khabib’s] feito,” disse Oliveira.

“Se fosse qualquer outro cara, [Makhachev] teria que andar a caminhada que eu tinha que andar, batendo nas portas das pessoas, tentando chegar ao top 5 [opponent].

“A razão pela qual essa luta está acontecendo é por causa [Khabib]esse é o verdadeiro.”

Makhachev, 31, está em uma sequência de dez vitórias na disputa com Oliveira. O russo perdeu apenas uma vez em sua carreira profissional de 23 lutas – uma derrota por nocaute técnico para Adriano Martins em 2015.













Oliveira está invicto em suas últimas 11 visitas ao octógono, mas sofreu oito derrotas em sua carreira profissional de 42 lutas.

Nos últimos anos, o brasileiro de 33 anos se impulsionou de peso leve para a conversa de um dos maiores de todos os tempos da divisão, ostentando uma série de recordes no UFC, incluindo a maioria das finalizações na história da promoção.

O paulistano estava em uma sequência de oito vitórias antes de conquistar sua chance pelo título que foi deixado vago por Khabib quando se aposentou invicto.

‘Do Bronx’ aproveitou a chance com as duas mãos, derrotando Michael Chandler em maio de 2021 antes de defender o título contra Dustin Poirier no final daquele ano.

O brasileiro conquistou uma vitória por finalização no primeiro round contra Gaethje em maio, mas já havia sido destituído do título por pesar pesado.

Oliveira se vê muito como o legítimo governante dos leves.

“Acho que eles estão falando muita besteira e sempre que fechamos esse portão e estamos dentro do octógono, eles veem quem é o verdadeiro campeão”. advertiu o brasileiro.

“O campeão dos leves é Charles Oliveira. Eu sou o problema para esta divisão.”

Tal é a confiança de Oliveira, ele previu um nocaute no primeiro round de Makhachev quando colidirem em Abu Dhabi na noite de sábado.

O russo, por sua vez, prometeu que vai arrastar Oliveira para “águas profundas” antes de terminar o trabalho e se juntar a Khabib na lista de campeões leves do UFC.