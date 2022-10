Técnico ‘trata’ com Ronaldo após saída antecipada (VÍDEO) — CMIO Esportes

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, aparece em rota de colisão com o atacante estrela

Cristiano Ronaldo e o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, podem ter um grande confronto depois que o holandês disse que “Lide com” o ícone do futebol português por ter saído cedo na vitória por 2-0 da equipa sobre o Tottenham Hotspur na quarta-feira.

Após o que foi considerado como um de seus melhores desempenhos da temporada, o United ficou a um ponto dos quatro primeiros da Premier League ao derrotar o terceiro colocado Spurs em Old Trafford.

Gols de Fred e Bruno Fernandes decidiram o placar, mas Ronaldo não esperou até o apito final depois de assistir toda a partida do banco de reservas.

O jogador de 37 anos foi filmado descendo o túnel de Old Trafford aos 89 minutos, enquanto se recusava a apertar a mão dos fãs.

O Athletic afirma que Ronaldo não só saiu de campo prematuramente, como também saiu de campo antes dos 90 minutos completos.

Em sua entrevista pós-jogo, Ten Hag foi perguntado se Ronaldo havia falado com ele antes de sair.

“Ele estava lá, eu o vi. Mas não falei com ele”, respondeu o holandês.

“Eu não presto atenção nisso, vou lidar com isso amanhã” Ten Hag respondeu quando pressionado sobre o assunto. “Quero manter o foco na equipe.”

A saída antecipada de Ronaldo é a segunda desde que Erik ten Hag assumiu no verão.

Após um amistoso de pré-temporada contra o Rayo Vallecano, onde Ronaldo foi expulso no intervalo e foi filmado fora de Old Trafford voltando para casa antes do final da partida, Ten Hag disse que não “perdoar” A conduta de Ronaldo que foi “inaceitável, para todos.”

“Somos uma equipe e você tem que ficar até o fim” Dez Bruxa acrescentou.

Ronaldo foi criticado por sua repetição do ato esta semana, com um comentarista da Sky Sports afirmando que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro acha que está “maior que a equipe”.













Ronaldo esteve no banco para grandes vitórias contra Liverpool, Arsenal e Spurs nesta temporada, e a vida sem o veterano – cujo contrato expira no próximo verão – já parece estar em Old Trafford.

Ten Hag teria se recusado a vender Ronaldo no verão depois que ele entregou um pedido de transferência e insistiu publicamente que a lenda do clube fazia parte de seus planos.

Seu constante supino do número ‘7’ indicou o contrário, no entanto, e alegações foram feitas de que Ronaldo será transferido na janela de transferências de janeiro, com o Inter Miami na MLS apontado como um possível próximo destino.

Ronaldo sofreu uma semana difícil depois de terminar em 20º na batalha pela Bola de Ouro para o melhor jogador de futebol masculino do mundo, que foi conquistada pelo ex-time do Real Madrid Karim Benzema.

O ranking foi o mais baixo de Ronaldo desde 2005, e ele pode ficar mais embaraçado no sábado, quando provavelmente foi banido para uma viagem fora de casa para o quarto colocado Chelsea na Premier League.